«Выходим из трамвая под машины и идем по грязи»: волгоградцы жалуются на остановку на Ангарском

«Остановка «Раздольная» на Ангарском для пассажиров трамвая второго маршрута - настоящее испытание. Во-первых, самой остановки, как бы, нет. То есть, никаких опознавательных знаков и визуально обозначенных границ. Выходя из трамвая, люди рискую угодить под колеса проходящего автотранспорта» - возмущен житель Волгограда Юрий Кушнарев. Впрочем, не только он: остановка «Раздольная» у многих волгоградцев вызывает массу негативных эмоций.

«ВЫХОДИМ ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЕЙ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758385" frameborder="0"></iframe> Волгоградцы жалуются на грязь на остановке "Раздольная".

А началось все в ноябре 2015 года: тогда администрация Волгограда вместе с ГИБДД пришли к решению перенести остановку «Раздольную» немного вперед. Да так перенесли, что в непогоду пассажиры выходят прямо в грязь. После несильного дождя тут непроходимые топи.

Страшно наблюдать, как люди, в том числе и школьники, бегают туда-сюда, чтобы сесть на трамвай или выйти и добраться до «тротуара». Но вместо асфальта их ждут лужи. И это не самое возмутительное.

Вот так посреди проезжей части на небольшом клочке тротуара волгоградцы ждут трамваи.Фото: Юлия Данильченко

- Водители не всегда останавливаются, приходится каждый раз рисковать, покидая общественный транспорт. Иногда машины пролетают перед носом, сигналят, автомобилистам бывает все равно. Выходим прямо под колеса, - негодует мужчина, спешащий на «двойку».

Горожане говорят, что до переноса остановки они были всем довольны.

- Раньше у нас остановка была непосредственно перед светофором. Там и слив был, вода уходила, не так скользко и грязно. С обеих сторон – асфальт. А потом перенесли подальше. Вы посмотрите, какая грязь, это ужас! У нас Ангарский - как деревня, - не скрывает недовольства волгоградка,

А это та самая "зеленая зона", где ездят машины и куда высаживают людей.Фото: Юлия Данильченко

С одной стороны дороги стоит старенькая конструкция. Кстати, когда-то там была хорошая новая остановка, однако ее снесли - она примыкала к незаконному павильону. Теперь на ее месте бетонная площадка и хоть какой-то навес от дождя и снега. Но «двойка» проезжает мимо и высаживает людей напротив «зеленой зоны». По логике горожане могли бы идти вдоль проезжей части до этого островка, но никто так не делает. И не сделает: кому хочется быть обрызганным летящими мимо машинами?

ОБЕЩАЮТ ТРОТУАР

В мэрии не видят глобальной проблемы: дорожные знаки есть, разметку пообещали обновить, а грязь вдоль проезжей части регулярно убирают. Чистота магистрали очень беспокоит чиновников, летом даже планировали эвакуировать машины, которые мешали спецтехнике навести порядок.

- Так как остановка расположена на проезжей части, она согласно правилам оборудована знаками. ПДД обязывает водителей пропускать пассажиров, которые заходят и выходят из общественного транспорта. Оградить остановку мы, логично, не можем. Что касается разметки, то ее обязательно обновят, как только наступит благоприятные погодные условия, - комментируют «КП-Волгоград» эту ситуацию в пресс-службе мэрии.

Говорят, тротуар все же есть, просто он под слоем грязи. И виноваты во всем водители: они заезжая на «зеленую зону» (это видно по следам шин) и разнесли землю, «похоронив» асфальт. Но по факту ничего там нет и не было. Остановку перенесли, а вот об удобстве пассажиров не подумали. На проблему обратили внимание спустя пять лет. Эта картина возмутила и мэрию.

- Мы возьмем эту ситуацию под контроль и в ближайшее время приведем придорожную часть в порядок. С наступлением тепла на данном участке будет сделан тротуар для пассажиров, которые выходят из трамвая, - пообещали в администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758388" frameborder="0"></iframe> "Выходим в грязь и под колеса машин": волгоградцы жалуются на остановку.

Автомобилистов, которые паркуют свои «ласточки» на «зеленой зоне» или просто катаются по ней, предупреждают об ответственности: это незаконно и карается штрафом.