Чаще всего деньги с карт воруют молодые мужчины у волгоградок средних лет

Мошенничеств с банковскими картами в последнее время стало так много, что полиция уже хватается за голову. Каждый день в сводках новые преступления, каждый день людей предупреждают о мошенничествах, и без толку. Доверчивый народ продолжает налево и направо сообщать свои данные мошенникам. Только за прошлые сутки у жителей Волгоградской области похитили больше миллиона. Начальник главка Александр Кравченко рассказал «КП-Волгоград», что в управлении даже появились новые подразделения, занимающиеся расследованием преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

- В прошлом году мы зарегистрировали 5719 преступлений, а годом ранее было 2761. Прирост около трех тысяч случаев за год! И это тяжкие преступления, - сообщил глава ГУ МВД по Волгоградской области на заседании Общественного совета. - Эта проблема есть, и я как начальник главка вынужден реагировать на это. Мы создали новое подразделение в управлении розыска по этому направлению, и серьезно укрепили подразделение «К» – Бюро специальных технических мероприятий будет этими случаями заниматься. IT- технологии делают свое дело - очень много обманутых людей.

Взять только 30 декабря. 8 жителей Волгоградской области сообщили мошенникам данные своих карт по телефону. В результате с их счетов списали все, что было – около 500 тысяч. 49-летний житель Чернышковского района вообще лишился огромных накоплений, заработных на брокерском сайте. 617 тысяч, которые он хранил на счету, увели мошенники, представившиеся сотрудниками отдела по защите прав потребителей. На одну женщину и вовсе повесили кредит на 70 тысяч, завладев данными онлайн-приложения банка в ее телефоне.

Еще один популярный способ мошенничества связан с покупкой-продажей товаров по объявлениям. 31-летняя женщина решила приобрести шубу в интернет-магазине, а оказалось, что 20 тысяч за меховое пальто перевела обманщикам. Без денег и товаров остались мужчины, которые по объявлениям покупали игровую приставку и шлифовальную машину.

КОГО ЛЕГЧЕ «РАЗВЕСТИ»

Конечно, все обманутые люди бегут в полицию писать заявления. Каждый день сотрудники принимают десятки обращений. Работы у полицейских непочатый край.

- Виновата доверчивость людей, наша простота. Я даже запросил анализ у своих сотрудников - данные по потерпевшим (пол, возраст, образование, место работы), и по преступникам, чтобы понять, кто эти люди. Я зачем это попросил сделать: чтобы понимать, к кому нам обращаться, через какие каналы, чтобы дошло до этих людей, что их обманывают! Нормальных людей обманывают, нормального возраста. Но в основном, как выяснилось, самые доверчивые у нас женщины средних лет. А обманывают их, в большинстве случаев, мужчины, - констатирует Александр Кравченко, глядя на цифры в отчетах.

Мы тоже посмотрели эту статистику. И вот что получается. Это действительно обычные люди средних лет - не потерявшие бдительность в силу почтенного бабушки и не молодежь с 7 классами образования.

КТО ПРЕСТУПНИКИ

Если говорить о мошенничествах, совершенных с использованием информационных технологий (ст. 159, 159.1 - 159.6 УК РФ), то в 73,9% случаев они совершены мужчинами. Самый распространенный возраст мошенников – 30-39 лет (37% случаев). Почти 69% этих мужчин нигде официально не работает. А 20% из них уже привлекались к уголовной ответственности.

Кражи (ст.158 УК РФ) с использованием сети интернет или хищение с банковских карт тоже в основном совершают мужчины (69,1% от всех случаев). Треть из них – молодые парни в возрасте от 18 до 24 лет. Больше половины не имеют никаких источников дохода, почти 30% уже уголовники в прошлом.

Если говорить о кражах, то почти половина преступлений совершена в Волгограде. 41% преступлений – это неправомерное списание денег с помощью интернет-операций, 37% - кража денег с банковских карточек. Примерно такой же процент в ситуации с мошенничествами.

КТО ЖЕРТВЫ

Воруют деньги в интернете и с банковских карт в основном у женщин – представительницы прекрасного пола пострадали в 63,5% случаев. Самый распространенный возраст жертв 30-49 лет. А вот на удочку мошенников нередко попадаются мужчины того же возраста. Треть всех неприятных историй с хищением денег происходят со счетов, открытых в «Сбербанке».

(По информации ГУ МВД по Волгоградской области).