Центр Волгограда застыл в пробке из-за массового ДТП

Авария с участием сразу шести автомобилей произошла в час пик на границе Центрального и Ворошиловского района Волгограда. Около восьми часов утра пятницы 31 января 46-летний водитель на SsangYong ехал по Второй продольной в сторону Елецкой. Напротив гипермаркета «Магнит» китайская иномарка вылетела на встречку и протаранила пять машин: Renault Symbol, «Ниссан Кашкай», «Дэу Матиз», «Тойота Авенсис» и «Киа Спектра». Один из автомобилей перевернулся. Несколько превратились в груду железа. На дороге образовалась куча мала. Движение на одной из главных магистралей города остановилось. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек - двое находятся в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757917" frameborder="0"></iframe> На Второй продольной Волгограда иномарка протаранила пять машин. Два человека пострадали.

В ДТП пострадали три человека.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарки превратились в одну большую груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте ДТП работают полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Движение транспорта на 2-й Продольной ограничено от улицы Елецкой до улицы Голубинской в обе стороны. Водителей просят в ближайшие часы использовать другие маршруты для передвижения по городу.

Вторая продольная встала в километровой пробке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, вылетевший на встречку SsangYong был на летней резине.

Вторую продольную полностью перекрыли.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В больницу скорой помощи №25 с места ДТП доставлены мужчина 46 лет и женщина. Еще три женщины и один мужчина от госпитализации отказались - они отделались ушибами, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.