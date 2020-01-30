Больше миллиарда потратят на расчистку ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы

О плачевном состоянии Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области говорят уже много лет. Потихоньку год за годом в рамках нацпроекта «Экология» расчищают заросшие камышом, илом и мусором протоки. В прошлом году специалисты закончили работы на 9 водоемах, реабилитацию еще 13 продолжат в этом. По планам до 2024 года вторую жизнь обретут еще почти сто ериков и озер. Часть из них, в том числе популярное у волгоградцев место отдыха ерик Верблюд, начнут приводить в порядок в 2020 году. На расчистку проток и озер выделили больше миллиарда рублей. Дирекция водохозяйственного строительства уже разместила пять лотов на портале госзакупок. Подрядчиков определят до середины февраля.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, экологическую реабилитацию озера Два Брата в Краснослободске власти оценили в 97,3 миллиона рублей. Сначала акваторию и прибрежную полосу расчистят от мусора, перекроют протоки, чтобы снизить на время уровень воды, рядом сделают подъезды для техники и полигоны для временного размещения мусора, песка и ила. Округу «очистят» от кустарника и мелколесья. Затем расчистят и углубят дно - из ерика планируют вынуть более 67 тысяч кубометров грунта, донные отложения заменят глинистым грунтом. После укрепят откосы водоема и высадят вокруг типичные для этой местности растения – 3930 деревьев, 5460 кустарников и 10 тысяч многолетних трав. На склонах также предусмотрен гидропосев многолетних трав. Также в списке работ устройство дамбы между Большим и Малым Братьями, ремонт двух гидротехнических и двух водопропускных сооружений, и многое другое. Подрядчику предстоит выполнить работы в два этапа: в 2020 году - с 15 июля по 15 декабря, в 2021 году - с 10 февраля по 20 апреля и с 15 июля по 15 декабря. Проект разработали в АО «Волговодпроект».

На расчистку ерика Верблюд (Затонский) выделили еще 172,5 миллиона рублей. Здесь работы продлятся три года. Сначала ерик углубят - со дна поднимут более 152 тысяч кубометров грунта. В округе от старого кустарника очистят два гектара земель. А после по берегам высадят 7 тысяч кустарников и 2900 деревьев.

Примерно такие же работы предстоит выполнить в ближайшие три года и на других протоках и озерах. Расчистка ериков Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень также продлится три года и будет стоить 326,8 миллиона рублей. Реабилитация ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое на землях Кировского сельского поселения обойдется еще в 322,2 миллиона. На то, чтобы восстановить ерик Суходол и озера Песчанка и Кунак выделили еще более 153 миллионов рублей.