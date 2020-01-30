Буддийские монахи проведут в Волгограде ритуалы на богатство и удачу

Посетители Выставочного зала музея Машкова в Волгограде могут своими глазами увидеть таинства древней буддийской практики и разные ритуалы. В эти дни на улице Чуйкова, 37, гостят буддийские монахи из индийского монастыря Дрепунг Гоман. Вплоть до 1 февраля в музейном зале из разноцветного песка они будут создавать мандалу Нацу Дордже и проводить ритуалы для привлечения удачи и богатства, здоровья и благополучия, счастья в семье, обретения второй половинки. А 2 февраля мандалу разрушат и священный песок раздадут гостям.

Каждый день монахи проводят разные ритуалы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757811" frameborder="0"></iframe> Буддийские монахи из индийского монастыря Дрепунг Гоман возводят мандалу в Волгограде.Геннадий БИСЕНОВ

В эти дни в музейном зале не замолкает треск палочек, из которых словно вытекают тонкие струйки радужного песка. С их помощью тибетские монахи выводят тончайшие линии геометрических фигур и узоров - их совокупность символизирует Вселенную и мир божеств. Работа поистине ювелирная.

Работа ювелирная и каждая песчинка несет свой смысл.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Глава делегации Нгаванг Риглам Ла целых 13 лет изучал буддийскую философию в монастыре Дрепунг Гоманг в Южной Индии. Сейчас лама живет и возглавляет буддийский центр в Москве.

Посмотреть на таинства и ритуалы могут все волгоградцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Строительство мандалы - ритуал, который очищает всех, кто за ним наблюдает, и место, в котором возводится, - рассказали «КП-Волгоград» представители делегации.

Монахи несколько месяцев изучают эти ритуалы перед тем, как приступить к практике.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Создают положительную энергию и ритуалы, которые монахи будут проводить каждый день.

Это еще не законченная мандала. Ее дополнят множество узоров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале появились новые экспонаты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Расписание буддийских ритуалов в выставочном зале ВМИИ (ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79)

30 января

12:00-13:00 - ритуал Лама Чопа. Гуру-йога

12:00-15:00 - построение мандалы Нацу Дордже

15:00-16:00 – перерыв

16:00-18:00 - построение мандалы Нацу Дордже

19:30-20:30 - ритуал Намсарай (ритуал призывания богатства)

31 января

11:00-12:00 - ритуал Лама Чопа. Гуру-йога

12:00-15:00 - построение мандалы Нацу Дордже

15:00-16:00 – перерыв

16:00-18:00 - построение мандалы Нацу Дордже

18:00-19:00 - ритуал Дугжума (очищение от болезней, врагов, устранение препятствий)

1 февраля

11:00-12:00 – ритуал Лама Чопа. Гуру-йога

12:00-15:00 - построение мандалы Нацу Дордже

15:00-16:00 – перерыв

16:00-18:00 - построение мандалы Нацу Дордже

18:00-19:00 - ритуал Палден Лхамо (обретение защиты, удачи)

2 февраля

12:00-14:00 - ритуал перед разрушением мандалы

14:00-15:00 - разрушение мандалы Нацу Дордже, раздача священного песка