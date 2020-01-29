2020-01-29T14:36:46+03:00
Общество

Дедушка на улице подарил девочке-музыканту скрипку Страдивари, найденную в старом особняке

Инструмент изготовили на немецко-чешской мануфактуре
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь это любимый инструмент талантливой скрипачки. Фото: из архива героев публикацииТеперь это любимый инструмент талантливой скрипачки. Фото: из архива героев публикации
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К 12-летней Маше Горепекиной в декабре прошлого года на улице подошел пожилой мужчина. Пенсионер поздоровался с девочкой и уточнил, действительно ли она играет на скрипке. Астраханка, которая несколько лет занимается в музыкальной школе при Астраханской консерватории, лишь кивнула. Тогда дедушка дал ей бумажку с его номером телефона: «У меня есть для тебя подарок, старинная скрипка, пусть твои родители позвонят».

Родители девочки решили не игнорировать странную встречу, а позвонили астраханцу Ильдару Батыршину и договорились о встрече. Тот принес потрескавшуюся от времени старую скрипку всего с одной струной. Сказал, что услышал о талантливом ребенке от своего знакомого – соседа семьи Горепекиных.

- Это хороший инструмент. Не бросай музыку. Пусть она приносит людям счастье, - пожелал на прощание мужчина.

- Я понял, что это старинный инструмент, - рассказывает отец Маши Олег Горепекин. - У скрипки была лишь одна жильная струна. С ними скрипки выпускали до 1860 года. В ней особое расположение деки, такие прекратили создавать также в середине 19 века. Да, на ней внутри есть бирка с именем Антонио Страдивари. Но это, конечно, не оригинал, а реплика. Но и она звучит по-особому.

Жильные струны использовали для скрипок до 1860 года. Фото: из архива героев публикации

Жильные струны использовали для скрипок до 1860 года. Фото: из архива героев публикации

Чтобы восстановить скрипку, Олег Горепекин отнес ее настройщику музыкального колледжа им. Мусоргского Александру Погорелову. Тот ее склеил, поставил струны, отлакировал.

Он также подтвердил, что скрипка – копия, но сделанная больше ста лет назад. Подобные инструменты создавали на немецко-чешских мануфактурах. Их покупали богатые купцы для своих любимых дочерей.

Эту версию подтверждает и Ильдар Батыршин, тот самый пенсионер, который и нашел скрипку. Он вместе с семьей жил в старом купеческом доме, ставшем бараком. В 2010 году астраханец нашел инструмент в одном из чуланов. Реликвию решил сохранить и после того, как они переехали, а на месте старинного дома построили многоэтажку. Ему несколько раз предлагали продать скрипку – была бы неплохая прибавка к пенсии. Но он отказывался – искал того, кому она действительно нужна. Нашел и подарил.

Это реплика с оригинальной скрипки Антонио Страдивари. Фото: из архива героев публикации

Это реплика с оригинальной скрипки Антонио Страдивари. Фото: из архива героев публикации

- Маша влюбилась в этот инструмент. У нас была учебная недорогая скрипка. Как раз встал вопрос, чтобы покупать новую – по возрасту. И тут случилось это чудо. Звучание на ней удивительное: яркое, наполненное. Ей пришлось отстаивать свое право на инструмент перед преподавателями. Дочка живет музыкой, она лауреат международных премий, участвует в городских выступлениях, летом играет для соседей во дворе. Так что скрипка попала в правильные руки. – уверен Олег.

Продавать ее семья Горепекиных не собирается, даже если это каким-то чудом окажется легендарной скрипкой великого мастера. Дары нужно беречь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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