Вне зоны риска: в Волгоградской области стало меньше мошенничеств с ОСАГО

Банк России с этого года решил каждый квартал публиковать «мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах». То есть эксперты на основе показателей страховых компаний и числа зафиксированных правонарушений в сфере автострахования (речь идет о мошенничествах с ОСАГО) будут выстраивать регионы в рейтинг. Самые опасные в этом плане регионы попадают в красную зону, самые безопасные - в зеленую. И уже есть хорошая новость для волгоградцев - наша область за минувший год перешла из «красной» зоны в «желтую». То есть афер с автостраховками стало меньше.

Еще пару лет назад ситуация на рынке страхования в Волгоградской области была критической. Наш регион был лидером по убыточности и мошенничеству с ОСАГО. Чего стоил случай со ста миллионами рублей, которые ушлые депутаты Волгоградской гордумы заработали на страховщиках. Другие аферисты увели со счетов фирм шесть миллионов рублей. И это только известные факты. В 2017-м хуже, чем в Волгограде со страховками было только в Адыгее. Последняя, к слову, так и осталась в «красной» зоне. А вместо Волгоградской области в число «опасных» переместился Краснодарский край. Суммарный риск в этих регионах Банк России оценил на 4,5 балла (из семи максимальных). Волгоградская область по состоянию рынка автострахования на 1 октября 2019-го получила 1,5 балла. И стала едва ли не «показательной» в ЮФО (лучше ситуация только в Крыму). Размер средней страховой выплаты составляет 54737 рублей. Для сравнения, в 2017-м эта сумма составляла в среднем 81 тысяча рублей. А частота страховых случаев снизилась с 9,1% до 6,4% (кстати, 5-6% - это средний показатель по России).