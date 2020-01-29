2020-01-29T13:58:05+03:00
Общество

Форму сборной Японии по футболу подарили Волгограду

Министр посольства Японии в России Тосио Ямамото вручил футболку с автографами на стадионе «Волгоград Арена» [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На памятной футболке расписались футболисты новой сборной Японии.На памятной футболке расписались футболисты новой сборной Японии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Впавшая в зимнюю спячку «Волгоград Арена» 29 января снова принимала высоких гостей. В этот день здесь вспоминали Чемпионат мира по футболу 2018, четыре матча которого прошли на стадионе. А будущий музей волгоградского спорта пополнился новым экспонатом. Министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото вручил председателю облспорткомитета Александру Глинянову форму национальной сборной. Ту самую футболку, в которой японские футболисты играли со сборной Польши 28 июня 2018 года на «Волгоград Арене». В тот день несмотря на 40-градусную жару стадион установил рекорд посещаемости.

Эта форма игравшей на волгоградском стадионе японской сборной будет уже третьей в нашем музее. Волгограду уже дарили свою экипировку представители Исландии и Англии. На футболке из Японии автографы игроков национальной сборной, правда, уже нынешнего состава, а не того, что играл на ЧМ. Также дипломат зачитал послание от Японской федерации футбола.

Японский дипломат в нашем городе впервые. Он отметил, что у Сталинграда – Волгограда в Стране Восходящего Солнца был определенный имидж. Он резко изменился после того, как побывавшие у нас во время ЧМ-2018 японцы стали делиться впечатлениями от волгоградского гостеприимства в соцсетях.

Министр посольства Японии в России Тосио Ямамото подарил Волгограду форму национальной сборной ЧМ-2018 с автографами футболистов.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ответ председатель облспорткомитета Александр Глинянов подарил Ямамото Тосио шарф футбольного клуба «Ротор», который дипломат тут же использовал по назначению:

- Так теплее будет, - поясняет с улыбкой Ямамото Тосио, кутаясь в теплый сине-голубой шарф.

Связи двух стран планируют и дальше расширять. Сейчас в городе проходит фестиваль «Японская весна в Волгограде». В Выставочном зале музея Машкова можно посмотреть выставку японской печатной графики, а в кинотеатре «Синема Парк» 29 января стартует фестиваль японского кино. До 1 февраля здесь покажут шесть фильмов на японском с русскими субтитрами.

"Так теплее!", - заявил японский дипломат, сразу закутавшись в подаренный шарф "Ротора". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

"Так теплее!", - заявил японский дипломат, сразу закутавшись в подаренный шарф "Ротора".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается музея, который планируют открыть на «Волгоград арене», то посвятят его всему волгоградскому спорту, а не только футболу. По словам Александра Глинянова, часть экспозиции отведут ЧМ-2018, часть – «Ротору», часть – другим спортивным победам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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