Астраханец бросился в ледяную воду, чтобы спасти дворняжку

Александр Нешин заметил симпатичную дворняжку, когда 28 января гулял в центре Астрахани с женой и двумя детьми. Погода стояла отличная. Собака, почувствовав теплое расположение прохожих, увязалась за семейством. Таким составом они прошли пару километров, пес даже успел получить временное имя – Жуля.

- В какой-то момент животное отстало – спустилось к реке Кутунь попить воды. Мы уже отошли метров на 50, когда дочка закричала, что собака тонет. Видимо, пес вышел на лед, и тот под ним провалился. Я понял, что Жулю надо спасать, - рассказывает Александр Нешин.

Александр разделся и зашел в ледяную воду. Пришлось разбить несколько льдин, чтобы добраться до пса. В это время на берегу дети подбадривали отца и собаку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757478" frameborder="0"></iframe> Астраханец бросился в холодную реку спасать собаку..

- Я нырял в ледяную воду на Крещение. Мне показалось, что тогда было холоднее. Может быть, сейчас просто тело на адреналине было. Нельзя было оставить животное в беде. Да и не хотелось, чтобы дети во мне не разочаровались, как бы я им в глаза потом смотрел? - говорит Александр.

Мужчина смело зашел в ледяную воду.

Во время заплыва-захода астраханец поранил ноги. Так что жене пришлось бежать в аптеку – обрабатывать раны, ну и покупать новые носки.

Кстати, благодарная за спасение собака все это время крутилась рядом.

- На ней был ошейник, надеюсь, хозяин просто отпустил ее погулять. Пес очень добрый и благодарный. Жаль, что нет возможности забрать его себе.

Кстати, жена Александра записала спасение пса на видео, а брат решил выложить в один из пабликов. Пользователи поступок мужчины оценили. Правда, нашлись и те, кто сказал, что не стоило идти на неоправданный риск ради дворняги.

- Но это было бы просто не по-человечески – бросить животное, - уверен спаситель Жули.