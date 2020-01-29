На вокзале Волгограда бьют куранты каждый час

На железнодорожном вокзале Волгоград-1 уже несколько лет идет реконструкция. Здание заметно изменилось как снаружи, так и изнутри. На вокзале теперь новые перроны, пункты досмотра, «Апофеоз труда», закончили в прошлом году и реставрацию часовой башни. А в среду, 29 января 2020 года, в 10 утра на вокзале впервые зазвучали куранты. К этому времени приурочили рабочую встречу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

- Так хочется, чтобы гимн заиграл, - сказал, дослушав бой курантов, Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров и Сергей Альмеев обсудили перспективы развития.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Теперь куранты на часовой башне волгоградского ж/д вокзала будут бить каждый час. Чтобы не будить и не раздражать жителей ближайших домов, часы будут работать в двух режимах – дневном и ночном. После «отбоя» куранты тоже будут «говорить», но гораздо тише.

Еще одно новшество внутри здания вокзала, где в зале ожидания установили «ботанические» лавочки. Эти скамейки - вторые в стране. Первые появились на Курском вокзале. Пассажиры в ожидании своего поезда смогут на этих скамьях отдохнуть с комфортом. А внизу под сиденьем в них сделаны камеры хранения. Плюс к этому для зарядки гаджетов под каждым местом есть USB-разъемы, а по периметру залов ожидания поставили специальные терминалы.

Такие ботанические лавочки есть только на Курском вокзале.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Андрей Бочаров и Сергей Альмеев осмотрели новинки. А также обсудили перспективы. В ближайшем будущем на Приволжской железной дороге планируют развивать туристические маршруты Волгоград - Саратов и Волгоград – Астрахань. Первые туристические поезда между городами Поволжья пользовались популярностью. Также для саратовского направления закупят новые современные вагоны.

После таракта и к ЧМ-2018 на вокзале провели масштабную реконструкцию.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Получит развитие и станция Сарепта, куда руководители отправились с вокзала на электричке. Здесь благоустроили привокзальную площадь, а в следующем году приведут в порядок сквер.

Местные жители, конечно, новой площади рады, но жалоб у них не меньше. Обступив губернатора, они наперебой рассказывали, что их посёлок Сарепта утопает в мусоре, а мимо разваливающихся зданий - объектов культурного наследия - страшно ходить. Андрей Бочаров только развёл руками - восстанавливать во многих случаях уже нечего, а сносить не позволяет законодательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757482" frameborder="0"></iframe> У станции Сарепта появится парк, а в городе Петров Вал реконструируют вокзал и площадь.Екатерина СИМОХИНА

В планах у РЖД в дальнейшем модернизировать все остановочные павильоны электропоездов в городе. Реконструкция ждет и станцию "Петров Вал". На вокзале Волгоград-1 тоже пока не всё закончено: нужно доделать ремонт бизнес-зала, к примеру.

Привокзальная площадь Сарепты.Фото: Екатерина СИМОХИНА