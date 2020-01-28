Массовая «POLOнизация»

Такого предложения на покупку нового автомобиля еще не было! Выгоды по программам «Положись на Polo» и «Твой старт с Volkswagen» - до 10%n[2], льготная кредитная ставка от 3,9% сроком до 5 лет[1]

Volkswagen Polo – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств.

Все 10 лет с начала производства в России Volkswagen Polo остаётся бестселлером марки, завоевав сердца сотни тысяч автомобилистов. Завод в Калуге выпустил 400 тысяч автомобилей различной комплектации, адаптированных под запросы водителей и российские дороги. Бренд постоянно совершенствуется и расширяет целевую аудиторию покупателей, пополняя ассортимент новинками.

Причины неизменной популярности

Изначально этот авто создан для российских автомобилистов с учетом специфики дорожного покрытия, климатических условий страны и требований безопасности. Перед запуском производства прототипы тестировались в разных регионах, что позволило усовершенствовать модель, обеспечив её:

Для будущих владельцев компания разработала три программы, которые помогут получить новый автомобиль с максимальной выгодой:

А чтобы быть на 100% уверенным в правильности сделанного выбора. Принять решение будет принципиально проще после изучения отзывов владельцев. Те, кому уже довелось сесть за руль, могут рассказать как нельзя лучше о его особенностях: управляемости, работе двигателя, качестве отделки салона, вместительности, приспособленности к езде в мороз и гололед.

Андрей, 23 года: «Перепробовал массу вариантов, прежде чем остановиться на седане от немецкого бренда. Покорили лаконичность интерьера, эргономика, неприхотливость мотора и динамичность езды. И все это по разумной для российского рынка цене!»

Марина, 40 лет: «Купила в Волгограде Volkswagen Polo осознанно – долго изучала характеристики, сравнивала и была на тест-драйве в салоне. Из того, что понравилось больше всего: небольшой расход (5,8 литра по трассе), возможность безопасной перевозки ребенка за счет наличия креплений для детского кресла, АКПП (можно было купить с механикой, но с автоматом проще) и разнообразие оттенков кузова (выбрала для себя Wild Cherry[2]).»

Юрий, 52 года: «Компактный, стильный и маневренный автомобиль, который стоит своих денег. Подойдет водителям со стажем и новичкам. Меня устраивает полностью, а тем, кто только собирается покупать, рекомендую присмотреться к пакетам «Комфорт» и «Дизайн» - по моему мнению, в них лучше всего сочетаются функциональность и цена».

Валентин, 58 лет: «Езжу на Volkswagen Polo с 2012 года, причём впервые купил авто с АКПП и опцией типтроник. Для города, как по мне, идеальный вариант – от водителя требуется минимум усилий, почти все делает автоматика, остается только следить за происходящим на дороге. С управляемостью тоже никаких проблем, а расход при скорости около 100 км/ч у меня был до 6 л. Отдельно отмечу прекрасную курсовую устойчивость, даже если отпускать руль, то никаких «виляний» не происходит. Благодаря солидному клиренсу днище за 6 лет не повредил ни разу, да и вообще, единственное, что пришлось сделать, – поменять фару после неудачной парковки. Хотя езжу преимущественно один или с женой, могу сказать, что места в салоне достаточно и спереди, и сзади, а багажника на 460 л хватает на перевозку продуктов, снаряжения (увлекаюсь рыбалкой) и вещей».

Станислав, 44 года: «Второй раз выбираю авто немецкого автоконцерна и остаюсь довольным. Надежность, простота управления и комфортность – вот, что делает Polo автомобилем моей мечты. В равной степени удобен для городских поездок и путешествий по трассе, отлично преодолевает ямы и выбоины асфальта. Во время езды слышно мотор, но не слишком громко, зато звучание мультимедийной системы, благодаря мощности и удачному расположение динамиков, отличное».

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[2]Volkswagen Polo. Преимущество до 10 % от стоимости автомобиля. Преимущество достигается при покупке Volkswagen Polo по акциям автокредитования «Твой старт с Volkswagen», «Положись на Polo»

[1]Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 60 мес. – 3,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 7,9%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.01.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Акции действительны с 15.01.2020 по 31.01.2020 г. Предложение не является публичной офертой. Организатор ООО «ВР-Моторс»

[3] Исофикс

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