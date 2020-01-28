Нового владельца бывшего ликеро-водочного завода оштрафовали за разбор здания

Сделать вывод о состоянии здания бывшего ликеро-водочного завода можно даже не заглядывая за высоченный забор. Окна разбиты, лепнина и штукатурка местами обвалилась. Внутри состояние не лучше. Объект культурного наследия (дореволюционное здание казенного винного склада № 2 1901 года постройки.) находится в плачевном состоянии. Бывший собственник «ликерки» о состоянии здания не заботился – тут бы от кредиторов отбиться. А новый владелец земли и всего на ней стоящего, который купил ее в 2016 году по бросовой цене всего за 118 миллионов рублей, долгое время никаких действий не предпринимал. Единственное, в 2017 года на общественных слушаниях изменили назначение земель. Теперь их можно использовать под жилую и деловую застройку.

Что дома появятся, мало кто сомневается. Вопросы вызывает как раз главный корпус завода, который находится под охраной государства. Не так давно председатель совета Волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников обратился в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. У одного из зданий на территории завода обрушилась крыша, а владелец его после этого разобрал. Законно ли?

Как ответили «КП-Волгоград» в ведомстве, по этому адресу как объект культурного наследия «Винные склады» зарегистрирован только главный производственный корпус с пристройками. Сотрудники комитета провели проверку после обращения Валерия Котельникова. И установили, что «на объекте с западной стороны отсутствует часть крыши, строение, не являющееся частью объекта культурного наследия, но расположенное в непосредственной близи к объекту разобрано. (Вероятно, произошло обрушение части здания, и собственник начал разбор обрушенных элементов, на что у него не было разрешения)». То есть нужно было предупредить о работах и получить на них добро. А так как этого владелец не сделал - заплатит штраф. О размере штрафа не уточняют.

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ И ОФИСЫ

Так что же будет на месте бывшей «ликерки»? Бывшие винные склады сохранят свой внешний вид. «Волгоградгражданпроект» разработал проект реставрации главного здания - в городе только у них есть лицензия на подобные работы.

- На нижних этажах планируется расположить магазины и рестораны, кафе. Верхние этажи заполнят офисы. Никто из арендаторов не вправе будет менять внешний облик здания, и уродовать его дикими вывесками. Четырехметровый красный забор уберут, так что восстановленное здание откроется всем, кто окажется на улице Пархоменко, - рассказывает главный архитектор проекта Станисилав Дмитриев.

Здание постепенно разрушается.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Остальная территория завода пойдет под жилую застройку. Дома собираются сделать в стилистике царицынского здания. И жилье там будет, как все дома в этом районе, элитное.

Кстати, заказчиком проекта является ООО «Шамбала», директор которого Виктор Лебедь также директор в ООО «Лига Сервис», которое возводит по соседству жилой элитный комплекс «Репников». Кстати, оно находится по одному адресу с ООО «Лига-Сервис», директор которого Сергей Сидельников, депутат гордумы.

Скорее всего, реставрировать основное здание начнут уже в этом году. Проект готов.