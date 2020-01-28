Пятый день сидим без тепла: волгоградцы замерзают в своих квартирах

- Пятый день пошел, как мы без тепла. Квартира совсем остыла. Вчера пришли, а домой даже заходить не хочется. Дочка болеет - рядом с ней стоит обогреватель. А мы ходим по квартире в теплой одежде и халатах. В такой же ситуации еще два дома рядом, а «Концессии» отчитались, что отопление всем включили еще вчера, - пожаловались «КП-Волгоград» жители дома №43 на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Нет тепла и на Ополченской, 39 и 47, и на улице Быкова, 4а – это только те, кто обратился в редакцию. Дозвониться до диспетчеров из области фантастики - то занято, то не отвечают.

Причем за последние три месяца жильцы замерзают уже в четвертый раз. Из-за аварий на теплосетях отопление на Ополченской, 43, отключали 1 ноября, затем 28 ноября и 10 декабря 2019 года. Январская авария стала самой продолжительной. Из-за скачка напряжения на электросетях 25 января вышла из строя котельная, а после сразу в нескольких местах прорвало трубы. На ликвидации аварии работали пять бригад и тяжелая техника. Согласно сообщению компании «Концессии теплоснабжения», большую часть аварий удалось устранить уже в первые сутки, но треть оказавшихся в зоне отключения волгоградцев двое суток просидели в квартирах с ледяными батареями. Однако по официальной версии, тепло поступило во все дома еще вчера.

- Разрыли ямы вдоль дома и ничего не предпринимают. Однако по словам аварийной службы авария в котельной. Одним словом - обманывают! Эта история длится уже на протяжении пяти лет, все это время я жалуюсь в разные инстанции, но чиновничий аппарат не предпринимает никаких действий, кроме как «строчит» мне отписки, не вставая со стула: мол, внеплановую проверку проводить не видим оснований, - рассказал «КП-Волгоград» Марк Дьяков.

Жильцы «ледяных» домов писали письма в Госжилнадзор и городскую Жилинспекцию, полномочному представителю президента и губернатору, но получили ответ: «обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены» с обязательной авторизацией, то есть через сайт госуслуг или письменно под роспись.

При этом по документам без тепла волгоградцы оставались всего 5 - 6 часов и ресурсники уложились в нормативы. На деле же отопления не было гораздо дольше.

Приходили по жалобе и представители эксплуатирующей компании. Но уже тогда, когда отопление включали.

- У нас семьи, дети, мы мерзнем и платим непонятно за что, - возмущаются волгоградцы - Хорошо, что еще на улице ноль.

В компании «Концессии теплоснабжения» журналистам пообещали разобраться в ситуации. По данным ресурсников, на Ополченской, 43, возобновлена подача теплоносителя до ввода в дом еще 25 января.

- В настоящее время теплоноситель к дому подается в штатном режиме. Если в квартирах жителей батареи остаются холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию. Специалисты УК по заявке должны проверить и отрегулировать работу внутридомовых сетей, - сообщили в компании. - Разрытие вдоль дома производилось для проведения восстановительных работ на тепловых сетях. В ближайшее время котлован будет закрыт, после чего проведено благоустройство территории.

По информации мэрии города, которая вместе с "Концессиями" выясняет, почему у жильцов холодные батареи, в часть жилого фонда тепло и правда может подаваться с перебоями. И это тоже последствия субботнего выхода из строя котельной. В результате очень сильного гидроудара произошли как крупные порывы, так и мелкие. И сейчас коммунальщики как раз устраняют мелкие аварии, поэтому на время приходится локально отключать от отопления по несколько домов.

Жильцы грешат на раскуроченную теплотрассу, но в аварийке говорят - проблемы в котельной. Фото: Марк Дьяков

Концессионеры грешат на ветхие трубы, которые на Тракторном проложили еще в середине прошлого века. В 2020 году в районе планируют заменить 15 километров теплотрасс.

- К сожалению, не представляется возможным заменить сразу весь изношенный трубопровод, приоритетность замены определяется количеством технологических нарушений на конкретной сети, - ответили нам в «Концессии теплоснабжения».

Получается замкнутый круг. А волгоградцы тем временем продолжают замерзать в своих квартирах. Пятые сутки.

После публикации жалобы пришли и с проспекта Ленина, 209, домов на улице Дзержинского, 33 и 42, Дегтярева, 47.

СОВЕТ ЮРИСТА

Татьяна Текучева, руководитель центра содействия развитию общественного контроля в сфере ЖКХ:

Составляйте акты сами

- Ситуация довольно распространенная. В этом случае жильцы должны оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу в связи с отсутствием отопления. Начиная с этого момента идет отсчет времени предоставления услуги ненадлежащего качества или ее не предоставления. Прийти и сделать замеры должны в течение двух часов. Если этого не произошло, жильцы должны сами измерить температуру в жилых комнатах и составить соответствующий акт. Подписать его должны не менее двух жильцов и председатель совета дома. Этот акт будет основанием для перерасчета – документ нужно направить в управляющую компанию.

НОРМАТИВЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ

Согласно Правилам №354 допустимая продолжительность перерыва отопления не должна превышать 24 часов суммарно в течение 1 месяца. А также перерыв не может длиться более 16 часов подряд при условии, что температура воздуха в жилых помещениях не опускается ниже +12°C; более 8 часов подряд при условии, что температура в комнатах держится в пределах от +10°C до +12°C; более 4 часов подряд, если столбик термометра опускается до +8 … +10°C.

В целом нормой по отоплению считается температура не ниже +18°C в жилых помещениях, +20°C - в угловых комнатах. При этом допускается превышение не более, чем на 4°C, а также снижение температуры в пределах 3°C, но только с полуночи до 5 часов утра.