Торты на заказ в кулинарии «Конфетки-Бараночки» - настоящие кондитерские шедевры

Оригинальные торты на заказ с необычными начинками и великолепным оформлением рады предложить жителям Волгограда в народной кулинарии «Конфетки-Бараночки». Изысканные и стильные, нежные и безупречно вкусные, торты от любимой кулинарии станут кульминацией свадьбы или юбилеи, корпоративного торжества или семейного праздника.

Необходимо только определиться с дизайном и начинкой. Специалисты стола заказов и кондитеры сделают все, чтобы торт в авторском исполнении порадовал ваших любимых, друзей, родных и коллег.

В «Конфетках-Бараночках» умеют делать настоящие кондитерские шедевры. При заказе торта рекомендуем обратить внимание на возможности кулинарии, о которых вы, возможно, не знали:

1. ДИЗАЙН

Вы можете прийти в кулинарию с понравившимся фото, лого компании или просто классной идеей, которую кондитеры воплотят в торте. В «Конфетках-Бараночках» есть каталог – вы можете подобрать подходящий вариант на месте.

Многоярусный торт для вашего торжества, сладкий подарок в виде книги на юбилей, изысканные свадебные торты, украшенные цветами или ягодами, и, конечно, сказочные «детские» мотивы - возможно все!

2. ОСНОВА

В кулинарии Вам предложат 12 видов вкусных начинок для торта. Надо только выбрать!

Обратите внимание на невероятный торт «Вдохновение» с марципановым бисквитом, белым и шоколадным сырным кремом и фантазийными украшениями из шоколадной мастики. Изысканно и вкусно!

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Считаете калории? Присмотритесь к торту «Белоснежка». Йогуртовый бисквит и кусочки безе с заварным кремом, ананасом и грецким орехом - изумительный вкус и всего 43 килокалории на 100-граммовый кусочек торта!

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Не ударит по фигуре и сливочно-йогуртовый торт, в котором нежный бисквит дополнен натуральным йогуртовым кремом и сочным ягодным миксом.

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Заслуживает отдельного внимания «Лакомый кусочек», где сметанные коржи с маком и грецкими орехами отлично сочетаются со сливочным кремом и курагой.

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3. СТОИМОСТЬ

От 950 рублей за кг. Определяем необходимый вес торта, исходя из минимального расчета 130 грамм на 1 человека.

4. ЗАКАЗ

Сделать заказ можно в любой кулинарии «Конфетки-Бараночки», не позднее, чем за 3 полных дня до мероприятия. Кулинарии расположены в четырех районах города.

5. ДОСТАВКА

Доставка торта будет бесплатной при заказе от 2000 рублей. В других случаях - доставка от 250 рублей в зависимости от района.

6. ПОДАРКИ

При заказе свадебного торта от 3000 рублей - каравай в подарок. Оформляя заказ, обязательно скажите, что нужен каравай.

Приходите за великолепными тортами в любимую кулинарию!

Сайт: конфеткибараночки.рф

Телефон сall-центра: +7 (8442) 55-10-50.

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