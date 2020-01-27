АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»),с 30.03.2020 с 11.00 (мск) на 06.02.2020 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Сберегательный банк РФ, назначение: нежилое, площадь: 485,8 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер 34:06:250010:1374, расположенное по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42;

Объект 2:Гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 111,4 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 34:06:250010:2128, расположенное по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42;

Объект 3: Гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 39,8 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 34:06:250010:2129, расположенное по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42;

Объект 4:Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – Земельные участки для производственных целей, площадь: 801 кв.м., кадастровый номер: 34:06:250010:1859, расположенный по адресу: Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 44;

Объект 5: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения административных зданий, площадь: 1069 кв.м., кадастровый номер: 34:06:250010:153, расположенный по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42

Начальная цена Лота №1 – 2 358 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 546 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 210 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 40 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 240 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 5 – 319 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 572 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 031 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 140 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 27 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 160 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 5 – 213 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 157 200 руб.

Шаг аукциона на повышение – 78 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 157 200 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 06 февраля 2020г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 04 февраля 2020 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 04 февраля 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 05 февраля 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 06 февраля 2020 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 06 февраля 2020 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

_______________________________________

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 30.01.2020 с 12.00 (мск) на 06.02.2020 на 12.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Здание сбербанка, назначение: нежилое, площадь: общая 333,4 кв.м, этажность: 2, кадастровый номер 34:33:0010001:3267, расположенное по адресу: Россия, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом №86,

Объект 2: Земельный участок, площадь: 532,0 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер 34:33:010001:148, расположенный по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 86

Начальная цена Лота №1 – 1 968 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 667 200 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 300 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 476 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 250 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 225 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 147 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 49 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 98 400 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующего ограничения (обременения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 180 кв.м., расположенных на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 06 февраля 2020г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 04 февраля 2020 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 04 февраля 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 05 февраля 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 06 февраля 2020 г. с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 06 февраля 2020 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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