Волгоградка получила письмо от дяди с фронта через 77 лет

Сейчас этот старенький треугольник, написанный карандашом, главная реликвия в доме Галины Зарудневой. Жительница Красноармейского района Волгограда получила его в прошлом году из 1943 года.

- Прислали мне его родственники. Они разбирали документы на чердаке и нашли это письмо со штампом «бесплатно», - рассказывает пенсионерка. - Оно адресовано моей маме от сводного брата, который молодым парнем ушел на фронт. Письмо датировано 23 января 1943 года – в самый разгар контрнаступления. Мне тогда было всего полтора годика. Про дядю знаю мало, не принято было рассказывать о войне. Скорее всего, мама его все-таки получила, но времена были тогда сложные, видимо, она оставила его у сестры, с которой очень дружила.

Письмо отправлено 23 января 1943 года.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

«Добрый день многоуважаемая Шура и Миша, и ваши дети Галочка и Вовочка. Шлю вам свой красноармейский привет и желаю вам наилучших успехов в вашей молодой жизни. Во первых строках моего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Сегодня я особенно весел, да и почему не быть веселым. Сегодня очень много новостей. Во-первых, сводка, наши взяли Сальск и Пролетарскую. Во-вторых, получил письмо от Зюбина Федора Пантелеевича и в третьих, то, что я уезжаю на фронт. Пять дней тому назад нашу роту отправили на фронт за исключением меня и еще двух товарищей, а сегодня и моя очередь пришла. Был у врача, осмотрели меня и зачислили в гвардию, не знаю, когда будут отправлять. Передавайте привет моим родным Нюре, тете Акулине, ее деткам. Карандаш сломался, пока, до свидания. Ваш Виктор».

Письмо долгое время хранилось в старых документах.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Виктор погиб на форнте – пропал без вести под Сталинградом. Скорее всего, это был его последний привет родным.

- Мне кажется, сейчас мы живем за них, за тех, кто молодыми погиб на фронте. Меня это письмо очень тронуло, ведь оно из такого далекого прошлого. Когда люди оставались мечтателями даже на фронте, когда любовь к родине была не просто лозунгом, - считает Галина Михайловна.

Письмо женщина бережет и показывает своим внукам, рассказывая военную историю своей семьи.

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