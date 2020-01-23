Школьница во время приступа просила отпустить ее выпить таблетку, а учитель стал при всех обсуждать диагноз

Отношения учеников и учителей давно вышли за пределы классов. О конфликтах говорят и пишут в соцсетях, в сети множество роликов, в которых педагоги показаны с неприглядной стороны - столько же, сколько с диким поведением самих учеников, а иногда и родителей. В Астрахани втянутыми в сложную ситуации оказались девятиклассница и учитель биологии. Заявление на имя директора школы №30 города Астрахани с просьбой разобраться многодетная астраханка Ирина направила по электронной почте и опубликовала в соцсетях. По словам женщины, над ее старшей дочерью издевалась учитель биологии, с которой у ребенка давно не самые хорошие отношения. В четверти – «тройка», за работы – «колы».

"СМЕЯЛИСЬ ВСЕМ КЛАССОМ"

- У моей дочери вегето-сосудистая дистония. Недавно она прошла стационарное лечение в больнице, - рассказывает Ирина. - Невролог прописал ей таблетки. Дело в том, что у нее иногда после сильных головных болей начинаются судороги. Поэтому лекарства дочка носит с собой всегда. В субботу 18 января был урок биологии. Она почувствовала себя плохо и попросила учителя выйти за водой, чтобы запить таблетку. Но та не пустила, а потребовала рассказать про свой диагноз. Ребенок согласился, а когда учитель услышала его, стала обсуждать вместе с теми, кто был на уроке, посмеялась на дней. Дочке стало хуже. В итоге она самовольно ушла с урока, мальчишки помогли ей спуститься на первый этаж, где она выпила воды. Затем позвонила мне и попросила забрать со школы.

Ситуация со слов мамы получается очень некрасивая. И потому что не выпустила девятиклассницу из класса и потому что решила обсудить чужой диагноз.

"УЧИТЕЛЬ СПРАШИВАЛА О ДИАГНОЗЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ КАК ПОМОЧЬ"

В школе о происшествии знают – прочитали письмо в среду.

- Я сразу же попросила учителя биологии написать письменное объяснение, я его еще не видела. Но классный руководитель, которая общалась с девочкой, рассказала, что случилось. Но это отличается от того, что школьница говорила маме. Все произошло на перемене. Ребенок почувствовал себя плохо, попросил стакан воды у учителя, педагог поинтересовался диагнозом, чтобы понять симптомы. После этого ее проводили до места, где можно попить воду. В субботу медпункт у нас не работает, - рассказывает директор школы Татьяна Штоколова.

По словам директора, если то, что написано в заявлении окажется правдой, то с 70-летним учителем биологии будет беседовать школьный психолог, возможны и меры дисциплинарного взыскания.

- Я хочу, чтобы учителя наказали, - говорит мама школьницы. – Ей не место в школе. Она не умеет общаться с детьми. Ребенок испытал огромный стресс из-за той ситуации, в которую ее поставила педагог.

Возможно, в дело вмешается и городское управление образования Астрахани. История получила огласку в соцсетях.