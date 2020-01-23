Чёртово колесо бьется током: в Волгограде устроили большие учения

В Волгограде 23 января 2020 прошли большие межведомственные тактико-специальные учения. Более сотни чиновников, городских и областных спасателей, сотрудников МЧС, МВД, медицины катастроф и других спецслужб отрабатывали спасение утопающих, пострадавших в ДТП и застрявших на колесе обозрения у стадиона «Волгоград Арена». Оценивали слаженность действий всех служб губернатор Андрей Бочаров и начальник регионального ГУ МЧС России Олег Гребенюк.

У стадиона "Волгоград Арена" устроили смотр техники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Такие учения и тренировки показывают, что силы и средства, задействованные в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий находятся в постоянной готовности, - подчеркнул глава региона.

Спецтехнике уделили немало времени.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Легенду для учений составляли с люди фантазией. Сначала спасатели вытаскивали людей, заблокированных в загоревшемся автомобиле, который к тому же врезался в бензовоз. В считанные секунды легковушка оказалась без крыши, а пострадавшие – в реанимобилях.

Спасатели достали зажатых в машине пострадавших в ДТП.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1274" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756347" frameborder="0"></iframe> В Волгограде спасатели вырезали из машины пострадавших в ДТП.Большие учения у стадиона "Волгоград Арена"Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже через минуту раненые были в реанимобилях.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Затем на Волге на кораблике спасали провалившихся под лед рыбаков. Командующие учениями наблюдали за действиями в бинокли с верхней террасы.

На Волге спасали из ледяной воды рыбаков. Фото: АВО

А затем в ЦПКиО заклинило колесо обозрения. Такое, кстати, в Волгограде с этим новым чертовым колесом уже случалось. По легенде, в кабинках застряли люди, а сотрудника парка при попытке отключить питание, ударило током. Так что пришлось спасателям залезать на чертово колесо и спускать оттуда пострадавшего в специальной люльке.

Спасатели поднимаются за пострадавшим. Фото: АВО

В люльке пострадавшего от удара тока спустили на землю.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тех, кто застрял в кабине наверху, тоже спускали вниз в люльке. Для этого к колесу обозрения подогнали пожарную автолестницу, по которой спасатели добрались до заблокированной кабинки. Правда, до самых верхних она не дотянется. К дальним пяти кабинкам в случае ЧП спасателям придется добираться при помощи альпинисткого снаряжения. А вот путь вниз будет таким же - по веревке.

К кабинке спасателей поднимает машина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А застрявших спускают в специальной люльке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, тренировались спасатели на куклах. И, конечно, в месте, где собралось так много мужчин, не могли не уделить особого внимания технике. Устроили настоящий смотр аварийно-спасательного транспорта. Губернатор и мэр с интересом осматривали новые снегоходы и болотоходы снаружи и изнутри. Глава региона по ходу выяснял, какое еще оснащение необходимо экстренным службам. Скоро начнется сезон природных пожаров и они должны быть готовы встать на защиту городов и сел.