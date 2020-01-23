2020-01-23T11:38:09+03:00
Общество

Чёртово колесо бьется током: в Волгограде устроили большие учения

Более сотни сотрудников экстренных служб спасали утопающих, пострадавших в ДТП и застрявших на колесе обозрения [фоторепортаж]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
По легенде учений колесо обозрения заклинило.По легенде учений колесо обозрения заклинило.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 23 января 2020 прошли большие межведомственные тактико-специальные учения. Более сотни чиновников, городских и областных спасателей, сотрудников МЧС, МВД, медицины катастроф и других спецслужб отрабатывали спасение утопающих, пострадавших в ДТП и застрявших на колесе обозрения у стадиона «Волгоград Арена». Оценивали слаженность действий всех служб губернатор Андрей Бочаров и начальник регионального ГУ МЧС России Олег Гребенюк.

У стадиона "Волгоград Арена" устроили смотр техники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У стадиона "Волгоград Арена" устроили смотр техники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Такие учения и тренировки показывают, что силы и средства, задействованные в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий находятся в постоянной готовности, - подчеркнул глава региона.

Спецтехнике уделили немало времени. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Спецтехнике уделили немало времени.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Легенду для учений составляли с люди фантазией. Сначала спасатели вытаскивали людей, заблокированных в загоревшемся автомобиле, который к тому же врезался в бензовоз. В считанные секунды легковушка оказалась без крыши, а пострадавшие – в реанимобилях.

Спасатели достали зажатых в машине пострадавших в ДТП. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Спасатели достали зажатых в машине пострадавших в ДТП.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде спасатели вырезали из машины пострадавших в ДТП.Большие учения у стадиона "Волгоград Арена"Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже через минуту раненые были в реанимобилях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже через минуту раненые были в реанимобилях.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Затем на Волге на кораблике спасали провалившихся под лед рыбаков. Командующие учениями наблюдали за действиями в бинокли с верхней террасы.

На Волге спасали из ледяной воды рыбаков. Фото: АВО

На Волге спасали из ледяной воды рыбаков. Фото: АВО

А затем в ЦПКиО заклинило колесо обозрения. Такое, кстати, в Волгограде с этим новым чертовым колесом уже случалось. По легенде, в кабинках застряли люди, а сотрудника парка при попытке отключить питание, ударило током. Так что пришлось спасателям залезать на чертово колесо и спускать оттуда пострадавшего в специальной люльке.

Спасатели поднимаются за пострадавшим. Фото: АВО

Спасатели поднимаются за пострадавшим. Фото: АВО

В люльке пострадавшего от удара тока спустили на землю. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В люльке пострадавшего от удара тока спустили на землю.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тех, кто застрял в кабине наверху, тоже спускали вниз в люльке. Для этого к колесу обозрения подогнали пожарную автолестницу, по которой спасатели добрались до заблокированной кабинки. Правда, до самых верхних она не дотянется. К дальним пяти кабинкам в случае ЧП спасателям придется добираться при помощи альпинисткого снаряжения. А вот путь вниз будет таким же - по веревке.

К кабинке спасателей поднимает машина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К кабинке спасателей поднимает машина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А застрявших спускают в специальной люльке. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А застрявших спускают в специальной люльке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, тренировались спасатели на куклах. И, конечно, в месте, где собралось так много мужчин, не могли не уделить особого внимания технике. Устроили настоящий смотр аварийно-спасательного транспорта. Губернатор и мэр с интересом осматривали новые снегоходы и болотоходы снаружи и изнутри. Глава региона по ходу выяснял, какое еще оснащение необходимо экстренным службам. Скоро начнется сезон природных пожаров и они должны быть готовы встать на защиту городов и сел.

Тренировались спасатели на куклах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тренировались спасатели на куклах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья получили новые патрульные машины
Глава Московской области Андрей Воробьев и руководитель Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников вручили автоинспекторам ключи от более чем 100 автомобилей
Новости 24
Смертельно опасна: в Волгограде продают ядовитую «незамерзайку»
Волгоградцу дали три года колонии за звонки пенсионерам о ДТП с их детьми
Магазин накажут за недостоверную рекламу карты лояльности «Покупочка»
Волгоградец по ошибке оклеветал полицейских
В Волгоградской области насчитали 114 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж
Полиция просит отозваться волгоградцев, пострадавших от лжериелторши
11 мигрантов, живших в Волгограде незаконно, выдворили из страны
В Волгограде закрыли квест-комнату «Логово» за то, что «учили» детей жестокости
В парке ЦПКИО после вмешательства прокуратуры убрали большую свалку строительного мусора
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов
Администрация Волгоградской области купит десять иномарок за 20 миллионов рублей
Проблемный долгострой ЖК «Эдем» в Волгограде обещают сдать в 2021 году
В Волгограде судят организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»
Под Волгоградом у двух наркоманов отобрали водительские права
Автобус №602 Волгоград - Камышин снова начнет ходить в апреле
Отдал деньги мошеннику: волгоградец пытался устроить сына в академию МВД за миллион рублей
«Берегите себя!»: ректор ВолГМУ предупредил волгоградцев об опасном коронавирусе
Суд обязал Волгоградский фонд капремонта заново отремонтировать дом
В Волгограде спецслужбы будут учиться спасать застрявших на колесе обозрения людей
Ледяной дождь и гололед ожидают в Волгограде
В Волгограде выбрали меру пресечения шестерым участникам дела о хищении канализационных труб в Светлоярском районе
Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области
Из-за ДТП Волжская ГЭС стоит в пробке
«Ко мне уже пришел мастер»: после вмешательства Бастрыкина волгоградской сироте дали тепло в квартиру