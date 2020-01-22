2020-01-22T09:12:02+03:00
Происшествия

Банду лжеюристов задержали в Волгограде

Мошенники обманули 50 волгоградцев на 30 миллионов рублей [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мошенники открыли офис в Дзержинском районе Волгограда. Скрин с видеоМошенники открыли офис в Дзержинском районе Волгограда. Скрин с видеоФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде полицейские вывели на чистую воду аферистов, которые представлялись юристами и обманывали доверчивых людей. В мошенничестве подозревают 10 лжеюристов, которые действовали под названием ООО «Региональный центр юридической помощи». Все они задержаны. Пока следователям известно о 50 пострадавших от их действий волгоградцев, в основном это пенсионеры и многодетные семьи. Мошенники обманули их почти на 30 миллионов рублей.

Трое организаторов из разных регионов зарегистрировали ООО и открыли кол-центр в Дзержинском районе Волгограда. В интернете размещали объявления, делали обзвон и, представляясь вымышленными именами, предлагали горожанам различные юридические услуги. Люди без юридического образования заключали договоры, которые не соблюдали. А когда обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, их заставляли подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.

Во время обысков на квартирах организаторов преступной схемы и в офисе компании полицейские нашли документы, черновики, визитки на вымышленные имена и банковские карты. Изъяли и компьютерные носители информации. Все они будут доказательствами в уголовном деле о мошенничестве.

В Волгограде задержали группу мошенников, которые представлялись юристами. Обыск в офисе.

- Трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, пятерым - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк..

ИСТОЧНИК KP.RU

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