Банду лжеюристов задержали в Волгограде

В Волгограде полицейские вывели на чистую воду аферистов, которые представлялись юристами и обманывали доверчивых людей. В мошенничестве подозревают 10 лжеюристов, которые действовали под названием ООО «Региональный центр юридической помощи». Все они задержаны. Пока следователям известно о 50 пострадавших от их действий волгоградцев, в основном это пенсионеры и многодетные семьи. Мошенники обманули их почти на 30 миллионов рублей.

Трое организаторов из разных регионов зарегистрировали ООО и открыли кол-центр в Дзержинском районе Волгограда. В интернете размещали объявления, делали обзвон и, представляясь вымышленными именами, предлагали горожанам различные юридические услуги. Люди без юридического образования заключали договоры, которые не соблюдали. А когда обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, их заставляли подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.

Во время обысков на квартирах организаторов преступной схемы и в офисе компании полицейские нашли документы, черновики, визитки на вымышленные имена и банковские карты. Изъяли и компьютерные носители информации. Все они будут доказательствами в уголовном деле о мошенничестве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756082" frameborder="0"></iframe> В Волгограде задержали группу мошенников, которые представлялись юристами. Обыск в офисе.

- Трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, пятерым - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк..