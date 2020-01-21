2020-01-21T14:38:49+03:00
Происшествия

Волгоградка перевела "раненому" лже-военному из Америки 1,2 миллиона рублей

Мошенник разыгрывал отношения, а как получил деньги перестал выходить на связь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наивная волгоградка поверила в любовь иностранца, а потеряла и деньги, и спокойствие. Фото Анны Хейчиевой.Наивная волгоградка поверила в любовь иностранца, а потеряла и деньги, и спокойствие. Фото Анны Хейчиевой.
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Какие же, оказывается, в Волгограде живут сердобольные и доверчивые одинокие женщины… В поисках любви они часто теряют голову и здравый смысл, иначе как объяснить действия 44-летней волгоградки, которая отдала аферисту из США более 1 миллиона рублей. Якобы на лечение.

Эта история началась еще летом прошлого года. В соцсети волгоградка познакомилась с 52-летним мужчиной из Штатов. Он представился ей авиаинженером по имени Мишель. Слово за слово, завязалась любовная переписка. По словам женщины, американец общался с ней при помощи онлайн-переводчика на русском языке и был очень обходительным.

- Во время одной из онлайн-встреч мужчина сообщил волгоградке, что улетает в командировку в Афганистан для участия в военных действиях, и пропал на несколько недель. Через время, появившись в сети, он пожаловался, что лежит в больнице с ранением. А еще посетовал, что лечение ему обходится очень дорого, и попросил занять денег, - пересказывают женщину в ГУ МВД по региону.

С этого момента и началось «вытягивание» денег из «любимой». Она раз перевела ему определенную сумму, потом второй, третий… Американец, конечно же, обещал все вернуть с процентами, когда получит страховку. Но никто ничего возвращать и не собирался. Только спустя несколько месяцев, когда женщина отдала ухажеру все сбережения и даже влезла ради него в кредиты, а мужчина перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули.

- Волгоградка переводила различные суммы денег через платежную систему на абонентские номера, зарегистрированные в США. Когда сумма переводов общей сложности составила 1 миллион 277 тысяч рублей, а иностранец стал игнорировать ее просьбы, женщина заподозрила в нем афериста и обратилась в полицию, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Теперь волгоградские правоохранители пытаются установить личность афериста, чтобы задержать его. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - добавляют в ведомстве.

И еще раз обращаются к волгоградцам с убедительной просьбой: «Не доверять незнакомцам, особенно, если они пытаются занять у вас деньги. Не позволяйте мошенникам себя обмануть!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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