5 причин подать заявку на оформление ипотечного кредита Сбербанка через сервис «ДомКлик»

О чем вы думаете, когда слышите слово «ипотека»? На самом деле, не все так страшно. Сегодня подать заявку на оформление ипотечного кредита на покупку жилья гораздо проще, чем кажется. Подать заявку на ипотеку можно в любое удобное время - сидя дома за чашкой кофе, выгуливая собаку или ожидая детей из школы. Такую возможность дает сервис «ДомКлик»[1] от Сбербанка.

Удобно: подача заявки на ипотеку онлайн[2]

С помощью сервиса «ДомКлик» вы можете рассчитать сумму кредита и подать заявку на ипотечный кредит в любое время – с помощью компьютера или мобильного телефона с выходом в интернет. Зарплатным клиентам Сбербанка для этого потребуется только паспорт, остальным - еще несколько документов [3]. Регистрация в личном кабинете сервиса «ДомКлик» занимает всего несколько минут, интерфейс максимально прост и понятен, если что-то неясно – достаточно следовать подсказкам сервиса.

Быстро: решение до трех рабочих дней

Заявка по кредиту будет рассмотрена от пяти минут до трех рабочих дней [4]. Кстати, для подтверждения трудоустройства при оформлении заявки посредством сервиса «ДомКлик» клиенты Сбербанка могут онлайн получить выписку из Пенсионного Фонда России. Для этого при заполнении заявки надо ввести свои номер СНИЛС. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут. А раньше для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки! Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.

Просто: загрузить документы в личном кабинете

Если вам вдруг понадобится помощь профильных специалистов, все вопросы решатся в личном кабинете сервиса «ДомКлик».

Практично: программа для семейных покупателей

Если вы задумывались об ипотеке, то сейчас самое время решиться – в ноябре Сбербанк снизил ставки. Теперь при покупке квартиры в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно оформить ипотеку по специальной ставке - от 5% [5] годовых.

Комфортно: дополнительные сервисы

В процессе оформление ипотеки у вас может возникнуть потребность в дополнительных услугах – на «ДомКлик» они тоже есть. К примеру, можно в режиме онлайн записаться на сделку, проверить недвижимость с помощью услуги «Правовая экспертиза» [6]. Оплатить квартиру можно с помощью «Сервиса безопасных расчетов» [7]: деньги хранятся в банке до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о регистрации сделки. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу – никаких наличных и визитов в банк. При этом на сервисе «ДомКлик» можно отслеживать этапы сделки и согласование выбранного объекта недвижимости в режиме онлайн.

[1] Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

[2]Онлайн (англ. online) – в переводе «в сети Интернет».

[3] Полный список документов зависит от выбранной программы ипотечного кредитования, возраста заемщика, типа занятости и наличия созаемщиков по кредиту. Ознакомиться с полным перечнем документов возможно в личном кабинете «ДомКлик» самостоятельно или с помощью онлайн-консультанта. Личный кабинет доступен после регистрации на https://ipoteka.domclick.ru.

[4] Срок принятия решения составляет от пяти минут до трех рабочих дней. Если срок рассмотрения заявки превысит один рабочий день, вы получите СМС-уведомление. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

[5] В рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жильё от застройщика по ставке от 5% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 6% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru.

[6] Услуга «Правовая экспертиза» предоставляется ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), входит в Группу компаний Сбербанка. Услуга «Правовая экспертиза» позволяет заказчику получить информацию об объекте недвижимости и его владельцах, в том числе и предыдущих, для понимания потенциальных рисков по сделке с данным объектом. Услуга оказывается на основании правоустанавливающих и(или) правоподтверждающих документов, предоставленных Заказчиком, а также сведений, полученных из открытых источников информации (порталы, государственные информационные системы) и/или законным путем. Услуга доступна для объектов недвижимости: квартира, комнаты в коммунальной квартире, доля в праве собственности на жилые помещения, земельный участок, дом с земельным участком. Подробнее об услуге: https://pravo.domclick.ru. Подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости уточняйте у менеджера ипотечного кредитования ПАО Сбербанк.

[7] Услуга «Сервис безопасных расчетов» предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (сокращенное наименование ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, выше по тексту — Центр недвижимости от Сбербанка), входит в Группу компаний «Сбербанка». Услуга оказывается в Центре ипотечного кредитования Сбербанка. ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015) выступает агентом ООО «ЦНС» на основании договора № 1 от 19.10.2015.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

На правах рекламы