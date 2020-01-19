Крещение 2020: в Волгограде грехи смывали и чиновники, и депутаты

С вечера 18 января тысячи волгоградцев потянулись к Волге и другим водоемам, чтобы окунуться с головой. И хотя в храм ходят далеко не все, традицию ныряний на Крещение в ледяную воду чтят многие. Это уже своеобразным ритуалом. А в этом году еще и погода благоволит - морозы крещенские в Волгоградскую область так и не дошли, и столбик термометра колеблется около ноля градусов.

На Набережной Волгограда отслужил водосвятный молебен Великим чином Митрополит Волгоградский и Камышинский ФеодорФото с сайта Волгоградской епархии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="656" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/755545" frameborder="0"></iframe> Тысячи волгоградцев пришли к Волге совершить обряд омовения на Крещение.

В Волгограде большая часть горожан отправилась омываться на Центральную Набережную. Именно здесь утром 19 января отслужил водосвятный молебен Великим чином Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Фото с сайта Волгоградской епархии.

Людей сегодня тут скопилось столько, что толпа едва не устроила давку. Благо на Набережной постоянно следят за порядком десятки полицейских.

По традиции в небо выпустили белых голубей. Фото с сайта Волгоградской епархии.

Данных о том, сколько волгоградцев уже окунулись в прорубь в этом году, пока нет. Но, судя по фотографиям и отзывам, которые земляки размещают в соцсетях, праздник удался.

Экс-глава Волгограда Андрей Косолапов тоже пришел на водосвят. Фото с сайта Волгоградской епархии.

Пришел окунуться на Набережную и бывший глава волгоградской гордумы Андрей Косолапов.

Мэр Волжского Игорь Воронин тоже нырнул в ледяную купель.

igorvoroninvlz Мэр Волжского Игорь Воронин окунается на Крещение не первый год

В числе окунувшихся оказалась и наша именитая землячка - олимпийская чемпионка и бывший сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева. Кстати, она ежегодно соблюдает этот ритуал.

Татьяна Лебедева окунается каждый год - это для нее уже традиция. Этот год не стал исключением.

А вот ее коллега - Елена Исинбаева волгоградский праздник пропустила. Она сейчас в швейцарской Лозанне. Совмещает отдых с участием в качестве гостя на Юношеских зимних Олимпийских играх 2020.

Два депутата областной думы - Алексей Волоцков и Александр Осипов -встретили Крещение в Серафимовичском районе, в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре. Именно оттуда они запостили фотографии на своих страничках в соцсетях. К слову, не только они, но еще и многие их коллеги. Так совпало, что 19 января именно в Серафимовиче проходило заседание Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Волгоградской области. И сюда съехались многие народные избранники. Тоже совмещают приятное с полезным.

Депутат облдумы Александр Осипов и ряд его кллег "по цеху" отметили Крещение в Серафимовиче.

Однако, веселее всего было на Ангарском пруду. Здесь волгоградцы устроили в крещенскую ночь настоящее веселье. Судите сами.

tahsa73 На Ангарском пруду в крещенскую ночь было весело

С праздником нас, православные!