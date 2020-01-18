Елена Исинбаева: «Мечтаю, чтобы сын стал великим хоккеистом»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева последние дни провела в швейцарской Лозанне, где проходят юношеские Олимпийские игры 2020 и сессия Международного олимпийского комитета. А после первой и весьма принципиальной победы сборной России по хоккею U16 над канадцами, Елена отправилась прямиком в раздевалку команды.

- С Юношеской сборной России по хоккею… после победы в первой игре с Канадой 6-2. Мечтаю, чтобы однажды мой сын стал великим хоккеистом! - подписала совместное фото с хоккейной сборной Елена Исинбаева.

isinbaevayelena Елена Исинбаева с юношеской хоккейной сборной

О своей любви к хоккею и желании отдать годовалого сына именно в этот вид спорта знаменитая легкоатлетка говорила уже не раз. Правда, младшему сыну Елены - Добрыне Никитичу – в феврале исполнится лишь два года.

- Мы бы его уже сейчас отдали. Но пока не возьмут, мал еще, - признавалась спортсменка.

Фигурное катание, лыжный спорт, хоккей – волгоградка поддерживает российских спортсменов на трибунах и даже катается с горки, правда, пока лишь на «пятой точке». В ее родном Волгограде нет толком ни снега, ни гор.

- Пока на лыжи не встала, можно и так покататься, - шутит легкоатлетка. - Благо «пятая точка» прокачана хорошо.

isinbaevayelena Пока Исинбаева на лыжи не встала, можно и так покататься

Напомним, из-за допингового скандала, развернувшегося вокруг российских легкоатлетов, спортсменка не смогла выступить на олимпиаде в Рио и оставила большой спорт. После рождения сына Исинбаева несколько месяцев жила в Монако, но после вернулась в родной Волгоград. Сейчас много занимается делами МОК, своего благотворительного фонда и, конечно, семьей. Спортсменка признается, что быть мамой двоих детей не так уж просто. Хотя она все же находит время на себя, берет уроки живописи и мечтает устроить выставку собственных картин.