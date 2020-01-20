Народный Дозор 2019: Выбери своего героя

Иногда нам кажется, что героизм, бескорыстие и мужество перекочевало из реальной жизни на телеэкраны. Между тем, героические поступки в России, да и в Волгоградской области в частности, совершаются почти ежедневно. Герои живут среди нас, и это обычные люди, может просто с более горячими сердцами. Как сосед, который вытянул бабушку, упавшую в колодец, или парень, защитивший девушку от пьяного вора, или учитель, который нашел подход к трудному ребенку и, возможно, спасший его дальнейшую жизнь… Таких историй много. Были они и нашем регионе и в 2019-м. Часто имена этих героев остаются безвестными общественности. Мы восполняем этот пробел.

На протяжении шести лет Главное Управление МВД России по Волгоградской области проводит конкурс «Народный дозор». Победителей конкурса выбирают волгоградцы с помощью интернет-голосования, которое региональный Главк проводит вместе с «КП-Волгоград». Сегодня мы вам расскажем три истории о наших земляках, которые не струсили и поспешили на помощь. А вы, наши читатели, выберете самого достойного звания народного героя 2019 года. Спешите, итоги голосования подведем 27 января.

18-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ ЗАЩИТИЛ ДЕТЕЙ ОТ БУЙНОГО НЕТРЕЗВОГО МУЖЧИНЫ

Эта история произошла весной в Волжском. 10 мая 18-летний Никита Водянов отдыхал с друзьями рядом с детской площадкой, когда вдруг услышал крики малышей. Обернулся и увидел, как здоровый мужик орет на детвору. Буйный мужчина не сдерживал себя в выражениях и эмоциях, а потом и вовсе потянул руки к одному и мальчиков, дабы оттрепать его за уши. В этот момент Никита и вмешался. Сначала он вежливо попросил мужчину покинуть детскую площадку. Тот не отреагировал, а наоборот грубо рявкнул на парня. Тогда волжанин предложил дерзкому дяде разобраться один на один и сделать это не на глазах у детей. Решительный тон молодого человека остудил пыл мужчины и он покинул детскую площадку.

Благодарность Никите вручил лично замначальника Волжского управления.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В соцсетях эту историю рассказала мама одного из «пострадавших» детей. Так узнали и имя героя. Кстати, Никита Водянов учится на юридическом факультете и мечтает стать полицейским. У него уже есть благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и неравнодушие, которое ему вручил лично замначальника Управления, подполковник внутренней службы Дмитрий Гончаревич. Теперь он номинирован на звание победителя «Народного дозора 2019».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ УМИРАЮЩЕГО МАЛЬЧИКА ПО ПУТИ В БОЛЬНИЦУ

Минувший праздник 8 марта 2019-го эта волгоградская семья до сих пор вспоминает как страшный сон. В тот день супруги - бабушка и дедушка - ехали со своим двухлетним внуком в Волгоград. Неожиданно ребенку стало плохо. Водитель прибавил «газ», но мальчику становилось все хуже, и вдруг он потерял сознание. Испуганные взрослые приняли единственно правильное решение - они остановились у поста ДПС «Чапурниковский» и попросили о помощи.

Инспекторы экстренно доставили ребенка, который уже потерял сознание, в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Не медля ни минуты, заместитель командира взвода Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Артем Плечистов и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Глуходедов пересадили в свою патрульную машину бабушку, дедушку и малыша, включили мигалки и помчались в больницу скорой помощи №15. По пути следования они связались с медиками и пояснили ситуацию. Кроме того, полицейские всю дорогу поддерживали жизненный тонус ребенка. Когда машина ДПС подъехала к медучреждению, их уже ждали врачи во всеоружии. Малышу тут же оказали необходимую медпомощь. Ситуация завершилась благополучно: ребенка спасли. Сегодня его жизни и здоровью ничего не угрожает. А родные благодарят за человечность сотрудников полиции.

ТРИ ШКОЛЬНИКА ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ ВОРА

На торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в одну из школ Красноармейского района полицейские пришли с особой миссией - вручить награды трем ученикам, которые помогли задержать вора-рецидивиста. Так, вся школа узнала имена этих героев - Шимолюнос Станислав, Ногтев Вячеслав и Рябоконь Дмитрий.

Благодарственные письма за храбрость мальчишкам вручили на шклльной линейке 2 сентября. Так вся школа узнала о своих героях.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

История с задержанием произошла в августе в одном из дворов по улице Доценко. К компании школьников, гулявших во дворе, подошел парень и попросил телефон позвонить. Один из ребят, по доброте душевной, протянул ему свой смартфон. Но едва он попал в руки молодого человека, тот бросился наутек. Детвора его догнать не смогла.

Тогда в дело вмешался председатель местного ТСЖ, который также стал свидетелем происходящего. Он вызвал полицию и предоставил записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали преступника.

Стражи порядка отправились на поиски вора. Помочь им попросились и трое вышеуказанных ребят, которые также видели злоумышленника. Больше часа они с полицейскими бегали по дворам и заглядывали во все углы. Пока не увидели преступника в магазине. Ребята и сообщили полицейским его местонахождение.

Вора задержали. Им оказался 27-летний парень, который только месяц как вышел из колонии, где отбывал срок за кражу. Он во всем сознался.

Мобильный телефон владельцу вернули, а на задержанного завели уголовное дело по статье «мошенничество».