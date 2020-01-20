Перепутала инфаркт с остеохондрозом: вдова умершего волгоградца будет обжаловать оправдательный приговор фельдшеру

Почти три года в Волгоградской области супруга умершего из-за ошибки медиков Андрея Шикерина добивается справедливости и наказания для виновных. Гулина Наумова уверена, что ее мужа можно было спасти, если бы у фельдшеров были необходимые квалификация, оборудование и препараты. Медики не признают ошибок и даже устроили травлю семье. Долго «тормозило» следствие. Уголовное дело не раз закрывали. Только когда вдова дошла до руководителя СК России Александра Бастрыкина, расследование сдвинулось с мертвой точки. Пришлось столкнуться с недоразумениями и в прокуратуре. Нарушили права потерпевших и в суде. 20 января Урюпинский городской суд вынес оправдательный приговор фельдшеру, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности, - «за отсутствием состава преступления». Вдова погибшего мужчины намерена обжаловать приговор, а при необходимости - возобновить расследование.

- Суд пришел к выводу, что между действиями фельдшера и наступлением смерти пациента отсутствовала причинно-следственная связь, а выводы о ее виновности носят предположительный характер, - рассказали в суде.

- Я знаю правду и хочу чтобы она была доказана, чтобы спасти не один десяток пациентов, как бы громко это не звучало. Это не я назначала виновных! - поделилась с корреспондентом «КП-Волгоград» потерявшая супруга Гулина Наумова.

Андрей Шикерин вместе с женой и тремя дочками жил в хуторе Первомайский Урюпинского района. Семья потеряла единственного кормильца почти три года назад, в конце января 2017-го. Все из-за системы медпомощи на селе - жители отдаленных хуторов не имеют права вызывать скорую помощь. Сделать это может, оценив ситуацию, только фельдшер. Но когда мужчине стало плохо, местный фельдшер отказалась вызывать неотложку, а сама не смогла прочитать кардиограмму и распознать инфаркт. Поставила диагноз остеохондроз. Как потом оказалось, аппарат ЭКГ был к тому же неисправен. Даже когда стало ясно, что отец семейства умирает, в скорой ответили: «Мы не такси». А когда неотложка все же приехала к пациенту, у медиков не было ничего, что помогло бы спасти умирающего мужчину. Андрею было всего 42 года.

Умершему от инфаркта Андрею Шикерину было 42 года. Фото: личный архив

В деле довольно долго не было виновных. В итоге на скамье подсудимых оказалась фельдшер. На всем протяжении следствия и суда она отрицала свою вину и заявляла, что оказала медицинскую помощь в полном объеме - по инструкции.

Разбирательство в Урюпинском городском суде длилось девять месяцев. Но несмотря на ходатайства судья решила провести прения сторон и зачитать приговор в отсутствие потерпевших и их представителя.

- Доказательств уважительности своей неявки в судебное заседание не представили, - говорится в официальном сообщении суда.

- Нас даже не предупредили о заседании! Судью поставили в известность, что из-за острой болезни почек у дочери-инвалида я не смогу оставить ее. В день заседания мы были на обследовании в больнице. У нашего адвоката был назначен суд в другом городе. Мы заявляли ходатайство о переносе заседания, предоставляли документы. Сейчас обо всем, что происходило на суде в последние дни, я узнаю из прессы, - рассказала«КП-Волгоград» Гулина Наумова.

Потерпевшие и их адвокат не смогли ознакомиться и с последними экспертизами.

- Было сделано три экспертизы, все в одном месте и все с абсолютно разными заключениями. Один из экспертов уверял, что писал выводы под влиянием следователя. Мы просили провести независимую экспертизу в другом регионе, но суд и в этот раз не пошел нам навстречу. Если верить адвокату обвиняемой, следствие и экспертиза проведены с нарушениями, прокуратура тоже не доработала. Поэтому я заинтересована, чтобы поставить все на свои места. Буду требовать все документы из суда и аудиозаписи прошедших без нас заседаний. Буду писать в центральный аппарат СКР и просить проверить все факты, которые там озвучили, - говорит вдова. - Мне не нужны жертвы! Мне нужна правда, которую прячут. К тому же то, как проходил суд, заставляет задуматься о наличии коррупционной составляющей.

Для потерявшей мужа женщины кошмар продолжается. А за фельдшером признали право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда. Правда, приговор в силу еще не вступил.

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