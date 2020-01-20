2020-01-20T14:17:03+03:00
Происшествия

Пьяный волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купели

Автобус стоял во дворе не запертым
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит уголовное дело.Мужчине грозит уголовное дело.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Купание в проруби давно уже в России стало не просто православной традицией. В ледяную воду шагают не только ради благодати, но и для «галочки» или фото в инстаграм. И чем больше внутри выпитого, тем сильнее тяга к выполнению православных обрядов. Почему-то резко просыпается национальная самоидентификация.

Возможно, 31-летний житель Волжского о таких высоких материях не задумывался, когда после посиделок с другом решил окунуться в проруби. Но добираться было долго, а такси вызывать дорого. Когда он вышел на улицу – ведь он твердо решил смыть в эту ночь все грехи – он заметил стоящий во дворе автобус «ПАЗ». На удачу дернул ручку, и дверь открылась. Мужчина завел транспорт с кнопки и с ветерком направился в сторону Волги, ведь именно в той стороне и должна быть купель. Но благодать в этот вечер мужчина так и не получил.

Но вихляющий по дороге автобус заметили сотрудники ДПС. Они потребовали от водителя остановиться и пригласили в машину для беседы.

- Алкоголь употребляли? – спрашивает инспектор.

Житель Волжского угнал автобус, чтобы искупаться в проруби на Крещение.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

- Пиво пил. Литра три, ну пять, ну пять много сказано, где-то на двоих.

- Сам открыл автобус, сел, поехал?

- Не закрытый он был, с кнопки завел. По дурости, по пьяни, сегодня праздник, искупаться решил поехать в проруби. Решил поехать на автобусе, - смеется водитель.

Хотя вряд ли он улыбался, когда протрезвел. Ведь мужчине дали 10 суток ареста. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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