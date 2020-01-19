Волгоградская областная Дума и муниципалитеты укрепляют взаимодействие

Документ рассмотрен и утвержден сегодня на заседании Совета, которое провел в Серафимовичском районе председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

В обсуждении принимали участие региональные парламентарии, руководители профильных ведомств администрации области, председатели районных и городских Дум.

План на текущий год сформирован с учетом предложений областных и местных депутатов. На обсуждение Совета выносятся актуальные для всего региона вопросы развития межбюджетных отношений, реализации на территории Волгоградской области национальных проектов и регионального инвестиционного законодательства. В перечень для рассмотрения также вошли темы обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности, совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы модернизации областного здравоохранения, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

В центре внимания региональных парламентариев и руководителей органов местного самоуправления остаются насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предлагается рассмотреть итоги отопительного сезона 2019/2020 годов и подготовку к очередному зимнему периоду, а также выполнение программы наружного освещения населенных пунктов Волгоградской области, развитие дошкольного и профессионального образования, сохранение объектов культурного наследия и защиты окружающей среды.

Для председателей районных и городских Дум запланированы семинары с участием руководителей органов исполнительной власти региона и преподавателей Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Получит продолжение и традиция проведения ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления.

Фото: Ирина Симонова.

«В рамках Совета выстроено постоянное взаимодействие между Волгоградской областной Думой и муниципальными депутатами. Вместе мы отстаиваем интересы жителей нашего региона. Десятилетний практический опыт подтверждает эффективность работы этого консультативного и совещательного органа, – отметил спикер регпарламента, председатель Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Волгоградской области Александр Блошкин. – В план на 2020 год включены важные для большинства граждан вопросы, от их решения зависит благополучие и дальнейшее социально-экономическое развитие области».

На сегодняшнем заседании также был избран заместитель председателя Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Волгоградской областной Думе. Им стала Татьяна Забазнова, председатель Михайловской городской Думы.