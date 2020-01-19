2020-01-19T14:39:51+03:00
Общество

Волгоградская областная Дума и муниципалитеты укрепляют взаимодействие

Более двадцати мероприятий включены в план работы Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при региональном законодательном собрании на 2020 год
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Фото: Ирина Симонова.Фото: Ирина Симонова.
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Документ рассмотрен и утвержден сегодня на заседании Совета, которое провел в Серафимовичском районе председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

В обсуждении принимали участие региональные парламентарии, руководители профильных ведомств администрации области, председатели районных и городских Дум.

План на текущий год сформирован с учетом предложений областных и местных депутатов. На обсуждение Совета выносятся актуальные для всего региона вопросы развития межбюджетных отношений, реализации на территории Волгоградской области национальных проектов и регионального инвестиционного законодательства. В перечень для рассмотрения также вошли темы обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности, совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы модернизации областного здравоохранения, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

В центре внимания региональных парламентариев и руководителей органов местного самоуправления остаются насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предлагается рассмотреть итоги отопительного сезона 2019/2020 годов и подготовку к очередному зимнему периоду, а также выполнение программы наружного освещения населенных пунктов Волгоградской области, развитие дошкольного и профессионального образования, сохранение объектов культурного наследия и защиты окружающей среды.

Для председателей районных и городских Дум запланированы семинары с участием руководителей органов исполнительной власти региона и преподавателей Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Получит продолжение и традиция проведения ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления.

Фото: Ирина Симонова.

Фото: Ирина Симонова.

«В рамках Совета выстроено постоянное взаимодействие между Волгоградской областной Думой и муниципальными депутатами. Вместе мы отстаиваем интересы жителей нашего региона. Десятилетний практический опыт подтверждает эффективность работы этого консультативного и совещательного органа, – отметил спикер регпарламента, председатель Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Волгоградской области Александр Блошкин. – В план на 2020 год включены важные для большинства граждан вопросы, от их решения зависит благополучие и дальнейшее социально-экономическое развитие области».

На сегодняшнем заседании также был избран заместитель председателя Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Волгоградской областной Думе. Им стала Татьяна Забазнова, председатель Михайловской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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