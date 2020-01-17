Загадочный узор из камней: под Астраханью обнаружили огромный геоглиф

Геоглиф - уникальное изображение на поверхности земли. Многие из них настолько огромны, что рассмотреть их можно только с высоты птичьего полета. Именно такой «узор», вырезанный в грунте в виде борозд и выложенный камнями обнаружили на территории Астраханской области в нижней части дельты Волги. Его протяженность - примерно 6 километров. Предположительно, он относится к II — I вв. до нашей эры.

Этот редкий артефакт случайно обнаружил местный житель в труднодоступной местности, которая время от времени затапливается. Туда уже выезжали специалисты Русского географического общества - археологи, историки, океанологи.

- Удивительная находка. Геоглифы выложены из песчаника, ближайшие карьеры которого находятся в сотнях километрах от этого места - в Волгоградской области и казахстанском Атырау. Как они могли попасть в астраханскую область - загадка. Такого мы еще не находили не только в Астрахани, но и вообще на юге России, - говорит председатель Астраханского отделения РГО Пётр Бухарицин.

Эксперты уже обратились в правительство Астраханской области с просьбой закрыть данную территорию от местных жителей и туристов, чтобы уникальные камни не растащили.

А это древний якорный камень, датируется 9-8 веком до нашей эры. Фото Астраханского РГО.

Кстати, на одном из камней обнаружили искусственно выполненные отверстия и канавки для его крепления. Как установили археологи - это якорный камень, их часто находят у Дербента и на азербайджанском побережье Каспия. Учёные датируют эти якоря IX — нач. XIII в. н.э.

Найти редкие артефакты удалось благодаря... пожарам.

- В течение осени и начала зимы в регионе практически не было дождей, и камыш сгорел. Таким образом, вся территория находок обнажилась и стала более доступна для местных жителей и специалистов, несмотря на её труднопроходимость, - рассказывают в Астраханском областном отделении РГО.