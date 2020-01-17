Новую и старую набережную Волгограда соединят через год

На Центральной набережной Волгограда уже который год продолжается большая стройка. Сейчас подрядчики работают на трех участках – на причале №15, у бронекатера БК-31, в районе спуска с улицы Комсомольской возводят амфитеатр. Новая набережная протянется от музея-панорамы до музыкального театра. Сети инженерные уже проложили, тянут электросети. Завершены общестроительные работы на четырех новых фонтанах. Брусчатки уложили 700 квадратных метров из 5600. В течение этого года строители должны сделать все основные работы, а в 2021-м останется высадить деревья, расставить лавочки и навести красоту. 17 января 2020 губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Виталием Лихачевым прошлись по стройплощадке и посмотрели как идет масштабная реконструкция нижней террасы набережной имени 62-й Армии.

Амфитеатр уже показался над землей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чаши будущих фонтанов уже готовы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы соединяем старую и новую набережную в единый комплекс. Делаем ее по-настоящему набережной. Провели берегоукрепление, сделали подпорные стенки, идет строительство амфитеатра. Здесь будет полностью освещенное пространство, где люди смогут отдыхать, гулять, встречаться. Здесь будет пять фонтанов, четыре из которых новые. Совершенно современная набережная, - отмечает губернатор Андрей Бочаров. - Несмотря на проблемы, сдвижку графиков промежуточных работ, мы завершим строительство в 2021 году. Озеленение здесь должно быть масштабным. Задел хороший, погода позволяет работать.

Чиновники провели совещание на стройплощадке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

НУЛЕВУЮ ПРОДОЛЬНУЮ ПЕРЕКРОЮТ

За последний год строители «СТГ» убрали аварийные подпорные стенки и недостроенную эстакаду, укрепили берег. Здесь везде насыпной песок, так что строителям пришлось делать много незапланированных проектом работ. Копать пришлось на глубину до 10 и более метров – пришлось укреплять, чистить ливневую систему. Построили и восемь локальных очистных сооружений, которые будут фильтровать дождевые стоки. Новые подпорные стенки уже готовы. На нижней террасе они стоят в три яруса. Внизу – спуски к воде, на самом верхнем – вдоль рокадной дороги – уже просматривается будущий километровый променад. Часть дорожек уже вымостили терракотовой плиткой. Даже в утренней зимней хмари брусчатка смотрятся ярко. Укладывают ее на бетонное основание, так что по весне она не «поедет».

Строители готовятся возводить пешеходную эстакаду над нулевой продольной.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подземная часть будущего амфитеатра также готова. Сейчас идет бетонирование внешних стен подземной части грандиозного сооружения. На очереди строительство пешеходного моста в районе спуска с Комсомольской.

Сейчас идет бетонирование внешних стен амфитеатра.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказал «КП-Волгоград» главный инженер компании «СТГ», на время монтажа пешеходного моста нулевую продольную перекроют в районе кругового движения на спуске с Комсомольской. Точные сроки и сколько именно придется автомобилистам обходиться без полюбившейся рокадной дороги, строители пока не называют – идет согласование с администрацией города. Но строители планируют приступить к работам уже на следующей неделе.

Параллельно строители делают велосипедных дорожки, завершают монтировать поливочный водопровод и сети наружного освещения, а также систему видеонаблюдения.

Часть новых аллей уже вымостили брусчаткой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/755195" frameborder="0"></iframe> В Волгограде рокадную дорогу продлят до Тулака и в сторону Тракторного. Губернатор Андрей Бочаров о планах на 2020 год.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

РОКАДНУЮ ДОРОГУ ПРОДЛЯТ НА ЮГ И НА СЕВЕР

- Мы завершаем реализацию проекта берегоукрепления на 5,5 километра в сторону Тулака. В феврале-марте проект должен получить заключение госэкспертизы и после этого будем работать над включением проекта в государственную программу и продолжением строительства рокадной дороги на юг города. В этом году мы завершим работы по берегоукреплению 550 метров за стадионом и уже приступаем к изыскательским работам по строительству дороги в сторону Тракторного. Те планы, которые мы для себя определили, они в полном объеме реализуются. – заверил журналистов губернатор.

Финальные штрихи - вручную.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Параллельно думают власти и о том, чтобы «развивать» участок верхней террасы набережной от музыкального театра до памятника маршалу Рокоссовскому. В перспективе единая зона отдыха протянется от Ворошиловского до Краснооктябрьского района.