2020-01-17T11:09:58+03:00
Происшествия

В Астрахани очевидцы спасли из полыньи замерзающего ребенка

Мальчишка с другом решил поиграть на тонком льду
Екатерина МАЛИНИНА
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Выходить на тонкий лед очень опасно.Выходить на тонкий лед очень опасно.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области
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Зима в этом году не балует морозами. И в Волгоградской и Астраханской областях температура колеблется возле нуля. Так что лед на реках очень тонких. Выходить на него опасно. Но многие игнорируют рекомендации МЧС. В Астрахани это чуть не привело к трагедии.

Крики о помощи школьница Диана с подругой услышали, когда шли по мостику через реку Солянка в Трусовском районе Астрахани. Девушки посмотрели по сторонам и увидели посреди водоема двух мальчишек. Один из них по грудь провалился под лед. Ребята, видимо, решили поиграть на реке, когда возвращались из расположенной неподалеку школы.

- Сначала была паника, не сразу сообразили, что делать, - рассказывает одиннадцатиклассница Диана. - Потом побежали в местный магазин рассказать о ЧП, по дороге вызывая МЧС. Затем вернулись к месту. Я стала объяснять пареньку, как лучше выбраться: нас этому учили на уроках ОБЖ. Но он не смог, видимо, испугался. Затем на помощь пришли несколько мужчин, дома которых стоят вдоль берега. Они пытались бросить мальчишке веревку, но никак не могли докинуть до середины реки. Тогда попросили его товарища это сделать – он был ближе к полынье.

Потихоньку, чтобы замерзший школьник не сорвался, как рыбу выудили его из проруби. Правда, спасать пришлось и его друга, который уже у берега провалился на тонком льду.

Когда два товарища оказались на берегу, то оба отказались от помощи и не стали ждать «скорую». Сбежали греться домой. Видимо, надеялись, что родные не узнают.

Теперь инспекторам отдела по делам несовершеннолетних предстоит беседа и с мальчишками, и с их родителями. Как оказалось, провалившийся под лед 11-летний школьник не первый раз попадает в ЧП на этой речке. По словам местных жителей, в прошлом году он также уходил под лед, но это не стало для него уроком. Ребенку предстоит доходчиво объяснить, что в следующий раз помощи рядом может не оказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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