Волгоградцы в три раза чаще стали признавать себя банкротами через суд

Федресурс, в состав которого входит единый федеральный реестр сведений о банкротстве - опубликовал данные о банкротстве физических лиц в стране с 2015 года. Именно тогда приняли закон, по которому обычным людям могут обнулить кредиты через суд. В стране количество положительных решений по этому вопросу увеличилось в 8 раз. В Волгоградской области более, чем в 3 раза. Например, в 2016 году банкротами признали 624 волгоградца, в 2019 году уже 1951. «Комсомолка» разбиралась, легко ли списать долги и чем это чревато.

КРЕДИТ НА БАНКРОТСТВО

Первым делом звоним в одну из многочисленных компаний, которые предлагают свою помощь в этом вопросе. Их данные есть и в интернете, и на листовках в автобусе, и на билбордах. Создается впечатление, что признать себя банкротам также легко, как сходить в магазин.

Сколько кредитов? На какую сумму? Собственность есть? Несовершеннолетние дети есть? Продавали квартиру в последние три года? - консультант методично анкетирует меня. И дает положительный ответ

- У вас большой шанс начать жизнь с белого листа. Единственные ограничения, прописанные законом: 5 лет вы при получении кредита вы обязаны сообщить об этом банку, кроме того, три года нельзя становится руководителем юрлица. Остальных ограничений нет. Вы свободны. Стоимость наших услуг 85 тысяч рублей – самая низкая цена по Волгограду. У конкурентов дороже.

- А если нет таких денег?

- Попробуйте занять или взять кредит.

Предложение очень заманчивое: после разговора возникло коварное желание набрать кредитов на ремонт своей двушки, поменять старенькую стиралку и идти банкротиться.

В стране количество банкротов увеличилось в 8 раз.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Но не так все просто, даже если вы нашли деньги на юриста.

- Не каждый из претендентов на банкротство получит статус банкрота, - говорит Михаил Алексеев, руководитель Межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник». - Суду необходимо показать, что ситуация, в которую вы попали, не намеренная. Что вы готовы платить, но делать это не позволяет финансовая ситуация.

По мнению юриста, количество банкротов увеличилось, потому что работает сарафанное радио. Те, кто прошел эту процедуру, делятся с остальными положительным опытом.

- У нас на 50 процентов стало больше обращений. Для многих это единственный шанс вернуть себе нормальную жизнь: без постоянных звонков из банков, от коллекторов, без угроз родным и близким. Но есть и такие, кто подсел на кредиты. Наш клиент, которого обанкротили год назад, взял новые кредиты в микрофинансах и просит снова помочь. Но в этом случае сделать это не получится.

Сама процедура длится около полугода, необходимо собрать пакет документов. А после - «доби свободен». Для многих это по-настоящему новая жизнь.

- У меня есть приемная дочь, - рассказывает волгоградка Марина Горбова свою кредитную историю. -Я работаю в допобразовании. Зарплата маленькая. Чтобы создать ей комфортные условия для жизни сначала брала кредит на ремонт в квартире, затем на лечение. В итоге накопились огромные долги в «Сбербанке», «Ренессансе», в «Альфабанке» ,в микрофинансовых учреждениях. С процентами получилось более миллиона рублей. Жизнь превратилась в ад, спасения от звонков не было. Коллекторы угрожали позвонить на работу, опорочить меня. Я готова была наложить на себя руки. Мне помог Михаил Алексеев. Теперь я официально банкрот. Можно начинать с чистого листа.

Правда, сделать это Марине сложнее, чем остальным банкротам. Ведь в свое время она брала заем у микрофинансовой организации по залог квартиры. Попала на мошенников. Сейчас Марина живет на всех тех же квадратных метрах, только свое бывшее жилье она снимает у нового хозяина за 15 тысяч рублей.

Кстати, при банкротстве единственное жилье оставляют, но если оно не в залоге. В последнем случае квартира уходит кредитору.

- Я завязала с кредитами, - заверяет Марина Горбова. - Наступать на те же грабли не буду и другим не советую, тысячу раз подумайте, прежде чем влезать в долги. Да, мне помогли, но перед этим я прошла через ад.