2020-01-15T09:35:26+03:00
Общество

В новогодние праздники в Волгоградской области вывезли более 8300 тонн отходов

Региональный оператор обеспечил вывоз ТКО без нарушений
Инна ФОМИЧЕВА
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Фото: УО.Фото: УО.
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Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники в январе 2020 года находился на особом контроле в ООО «Управление отходами-Волгоград». Руководство и специалисты регионального оператора организовали ежедневное дежурство на случай возникновения нестандартных ситуаций. Благодаря организованной работе, вывоз твердых коммунальных отходов от потребителей в новогодние праздники прошел без нарушений. За первые дни 2020 года регоператор вывез на полигоны для их дальнейшей переработки и захоронения более 8300 тонн отходов.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО работает на территории Волгоградской области с 1 января 2019 года. На сегодняшний день вывоз мусора в регионе обеспечивают более 300 единиц современной специализированной техники, в том числе мусоровозы и бункеровозы. На контейнерных площадках потребителей установлено более 30 тысяч евроконтейнеров и бункеров для крупногабаритных отходов.

«Управление отходами - Волгоград» принимает обращения от физических лиц на электронную почту info@uo34.ru и по телефону горячей линии: 8-800-350-43-48; для юридических лиц выделена отдельная телефонная линия - 8 (8442) 26-82-67.

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