Виталий Земцов: Пусть водители обижаются, но мы будем ставить знаки «40», защищая детей

Почему в этом месте можно ехать 40 километров в час, а в другом 90? Кто придумывает менять знаки, фазы светофоров на тех участках, где водители десяток лет ездили по привычной схеме? Откуда берутся островки безопасности и куда деваются «зебры»? Вопросов, касающихся организации дорожного движения у водителей, пешеходов и велосипедистов накопилось много. На вопросы читателей «КП-Волгоград» ответили сотрудники ОГИБДД по городу Волгограду и руководитель департамента дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов.

ГОРОД – НЕ СКОРОСТНОЕ ШОССЕ

? Если ехать по Шоссе Авиаторов из аэропорта, ограничение скорости 60 стоит только один раз, но оно действует до первого перекрестка. После него все едут 90, но дальше стоят камеры и людям приходят штрафы за превышение скорости. Уже сотни людей попались на этот штраф. Нам объясняли, что шоссе – это не город, а ответвление с московской трассы, а значит, там действует правило 90. Либо поставьте знаки ограничения, либо не штрафуйте людей.

Александр.

Ответ ГИБДД:

- Шоссе Авиаторов находится в черте города Волгограда, дорожные знаки, обозначающие конец населенного пункта либо повышающие скорость движения, на вышеуказанной улице отсутствуют. Поэтому необходимо руководствоваться пунктом 10.2 ПДД – в населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/час.

Виталий Земцов:

- Границы города, согласно проекту организации дорожного движения, должны быть ограничены соответствующими знаками. Знак на белом фоне – непосредственно городская черта, знак на синем фоне – транзитная территория, загородная часть. На Шоссе Авиаторов у нас ни одного знака, обозначающего границу города, нет. Значит, все это считается городской территорией. Как на городской территории скорость на этом участке должна быть 60 км/час, никаких дополнительных знаков здесь ставиться не будет и не должно быть. Единственное - для тех, кто выезжает с аэропорта, стоит знак 60, потому что иногда аэропорт считается обособленной территорией. В дальнейшем нет необходимости в нем.

?1-я Продольная от площади Возрождения до Диаманта - в основном промышленная зона. Пешеходные переходы почти все под землей. Почему бы не сделать там скоростной режим хотя бы 70-80, ведь в часы пик там огромные пробки из-за того, что на многих участках стоит знак 40.

Александр.

Ответ ГИБДД:

- Вопрос повышения скорости движения находится в ведении администрации Волгограда. Дорожные знаки 3.24 «40 км/час» установлены в местах расположения детских образовательных учреждений: гимназия №14 и МОУ СОШ №12.

Виталий Земцов:

- Я бы не сказал, что это промышленная зона, там много жилых домов, отделенных парковой чертой, и даже школ. 70-80 км/час – в черте города вообще не может быть, максимальная разрешенная скорость 60. Понятно, что многие позволяет себе ездить 79, понимая, что они попадают в ограничительные рамки, в соответствии с которыми их штрафовать еще не будут. Знаки 40 ставились, ставятся и будут ставиться там, где пешеходный переход ведет к школе. Поэтому у нас 40 стоит перед Титова, на Хлебозаводе и на 3-й школе. Пусть водители обижаются, но мы считаем это единственным действенным мероприятием, защищающим детей-пешеходов.

Пробки на проспекте Ленина с этими знаками не связаны. У нас пробка начиная от улицы Зорге, потому что там трехполосная узенькая часть, продолжается в районе 39-й Гвардейской, где машины поворачивают налево, и поток стоит. В него вклинивается еще и второй поток, который тоже хочет повернуть налево, и в третьем ряду останавливается общественный транспорт. Мы хотим для разгрузки 3-й полосы предусмотреть устройство дополнительной полосы - метров 150 - для тех, кто поворачивает налево на 39-й Гвардейской, проспекте Металлургов, Штеменко. Машин десять уместится там, и мы частично уйдем от пробок. В районе Ополченской, хлебозавода, где у нас знаки 40, пробок не было и нет.

Еще один момент. Я езжу постоянно на автомобиле, и он у меня показывает среднюю скорость движения по городу. Я могу разгоняться до 80, а могу ехать в потоке, средняя скорость движения все равно – 31 км/час. Повышение разрешенной скорости ничего не дает в час пик в плотном потоке.

К руководству города у волгоградских автомобилистов, пешеходов и велосипедистов очень много вопросов. Фото: volgadmin.ru

? Со скоростным режимом между Нулевой и Второй продольной по Центральному району надо срочно уже принимать меры. Центр должен быть культурным центром, а не отстойником для машин и не автомагистралью. 40 км/ч. от Современника до 7й гвардейской! Пусть через центр ездят только те, кто там работает и живет.

Антон Зубов.

Виталий Земцов:

- Нет никакой необходимости менять разрешенный скоростной режим в центре города, потому что в потоке средняя скорость и так не выше 30 км/час, и превысить ее весьма сложно с учетом светофоров и большого числа транспорта. В ночное время можно разогнаться до 60.

? Почему при смертности 61 человек в год мы не снижаем скорость хотя бы зонально в районах с плотной застройкой и высокой интенсивностью пешеходного движения, если основной принцип ФЗ о безопасности дорожного движения - приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Михаил Соломонов.

Виталий Земцов:

- У нас почти нет нерегулируемых пешеходных переходов на ключевых магистралях. Мы уже давно приняли меры и снизили скорость везде, где это нужно.

ВЕРНУТ ЛИ ЗЕБРУ НА НЕВСКОЙ?

? Кто убрал секцию забора на улице Невской - сотрудники ДГХ или неизвестные лица? Если это дело рук неустановленных лиц, либо установленных, но без санкции ДГХ, то на какой стадии находится расследование, или может, уже найдены виновные в совершении самоуправства и порче или краже муниципального имущества? Нет ли опасений о возможных случаях ДТП с перебегающими дорогу в неположенном месте пешеходами (на этом участке дороги уже были ДТП с жертвами)?

Павел Евтюнин.

Виталий Земцов:

- Конечно, опасения есть. Ведь почему мы зебру оттуда убрали? Четырехполосная дорога, все разгоняются, несутся, и в это время из-за припаркованных автомобилей выходит человек и попадает под машину. Сколько там аварий уже было! Да, секцию забора похитили не сотрудники ДГХ. Но привлечь кого-то к ответственности – не так просто. Это как с люками ливневок, которые воруют в катастрофических масштабах. Мы их восстанавливаем для безопасности водителей.

? Когда улица Елецкая станет безопасной? Общественный транспорт останавливается не на остановках, а на зебрах, и никто водителей не штрафует. Плюс большая проблема с разметкой – ее не видно. И второе. Поставили светофор возле поликлиники. Утром, когда водители едут по своим делам, из-за светящего солнца им не видно светофор. Если раньше машины притормаживали на зебре, то теперь летят, не видя светофора. Переходить дорогу стало опасней.

Юрий Левшин.

По первому вопросу – штрафовать транспорт, который останавливается на «зебре», а не на остановке, должна ГИББД. Скорее всего, здесь речь о маршрутных такси, потому что наши водители автобусов приучены останавливаться только в карманах, санкции за нарушение очень большие. По поводу второго вопроса – мы уже сейчас реализуем программу модернизации светофоров по городу. В рамках нацпроекта ставим светофоры нового образца со светодиодными элементами, которые даже при светящем солнце очень хорошо видны. Мы в 2018 поменяли порядка 50 светофорных объектов, в этом году примерно столько же, в следующем году примерно такая же цифра будет. Если учесть, что у нас их 289 объектов, года через 3-4 закончится модернизация.

НА ЭЛЕКТРОЛЕСОВСКОЙ ЗАРАБОТАЛИ СВЕТОФОРЫ

? На выезде из тоннеля на Тулака весь поток машин с почти бессветофорной Электролесовской упирается в светофор у фабрики Царицы. Длится зеленый 25 секунд. Можно ли увеличить его время? На этом участке и утром и вечером всегда пробки.

Артем Афанасьев.

Ответ ГИБДД:

- Учитывая высокую загруженность пересечения ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Базисная, в департамент городского хозяйства направлялась соответствующая информация и предложения по совершенствованию организации дорожного движения. В конце 2019 года начато выполнение работ по установке светофорных объектов на пересечении ул. Рабоче-Крестьянская – ул. им. Льва Толстого и ул. Электролесовская – ул. Казахская. После выполнения работ и перераспределения транспортных потоков, будет меняться и организация движения на пересечении ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Базисная.

Виталий Земцов:

- По улице Базисной едут и в центр города, и на разворот в тоннель, и увеличить скорость невозможно еще и по причине того, что там осуществляется боковой пешеходный переход: люди переходят сначала одну полосу, потом вторую. Этот режим делается для того, чтобы человек успел перейти дорогу. Но мы приняли решение и буквально на днях запустили на въезде и на выезде из тоннеля с двух сторон – со стороны улицы Казахской и Льва Толстого – новый режим движения, и там, и там, установлены светофоры. Это позволило нам отрегулировать подъезд к этому перекрестку, задержек будет меньше. Плюс, те, кто едет в тоннель в южную часть города, могут уже на Базисную не заезжать, они могут со Льва Толстого уезжать в тоннель. Когда мы поймем, что поток на Басизной снизился, мы сможем там отрегулировать светофор, изменить фазу, и будет побольше времени.

? Почему в нашем городе нет ни одного островка безопасности? Дороги у нас очень широкие, скорость высокая. А островков нет.

Екатерина Башмакова.

Ответ ГИБДД:

- Согласно нормативным требованиям, островки безопасности устраивают при интенсивности движения транспортных средств не менее 400 ед/час на одну полосу проезжей части. При этом границу островка безопасности обозначают при помощи разметки и/или бордюра. В случае выявления нарушений принимается полный комплекс мер: составление административных протоколов по части 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях, выдача предписаний для устранения недостатков и введения временных ограничений, в случае невыполнения предписаний составление протоколов на основании ч. 27 и ч.28 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Виталий Земцов:

- Островки есть, и мы тоже пришли к пониманию, что они нужны. Но мы собираемся эти островки и дальше устанавливать, потому что это безопасность пешеходов. Особенно на широких дорогах, которые не каждый успевает перейти. Будем продолжать делать островки и устанавливать на них дополнительные знаки, светофоры дублирующие и т.д. С другой стороны, они доставляют много хлопот, потому что некоторые безбашенные водители несутся по ночам и этих островков не видят.

КОГДА РАЗМЕТКА, ЗНАКИ И НЕРОВНОСТИ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСТУ

? Планируется ли исправить, и примерно, в какие сроки, разметку на площади Павших борцов (дублирующий пешеходный переход у Главпочтамта, разметка вокруг памятника Александру Невскому, и будет ли там возвращена возможность свободного правого поворота без обязательного заезда на кольцо), на проспекте Ленина (двоящиеся линии разметки, сузившие ширину полос и путающие водителей).

Павел Евтюнин.

Ответ ГИБДД:

По фактам нарушений в нанесении дорожной разметки, в соответствии с компетенцией службы ГИБДД, в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении на основании части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проводится административное расследование.

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе нанесение и демаркировка дорожной разметки, изменение организации дорожного движения, относятся к полномочиям органов исполнительной власти.

? Почему ГИБДД не контролирует правильность установки новых знаков? Знаки, установленные перед ЧМ, закрывают светофоры. И почему они вообще не проводят мониторинг знаков на дорогах?

Виталий Харькин.

Ответ ГИБДД:

По фактам нарушений в размещении дорожных знаков, в соответствии с компетенцией службы ГИБДД и действующим законодательством, принят полный комплекс мер: составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для устранения недостатков и введения временных ограничений выданы предписания, в случае невыполнения предписаний составлены протоколы на основании ч. 27 и ч.28 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Виталий Земцов:

- Все ГИБДД контролирует. Предписание нам дают, если, по их мнению, знаки стоят не соответствующие. Дело в том, что люди думают, что эти знаки для ЧМ, а на самом деле просто идет замена старых знаков на консоли. Мы сейчас с целью повышения безопасности дорожного движения ставим новые консоли выносные, на которые вешаем светофоры, знаки. Действительно, процесс монтажа занимает не один день, и в некоторых местах можно было увидеть, что стоит старый знак, за ним стоит консоль, за ним светофор, старый знак закрывает этот светофор. Но мы все приводим в соответствие. Знак перевешивают на консоль, стойку убирают. Работа эта ведется постоянно. Может быть, где-то что-то и осталось, но будет исправлено.

?Когда возле всех школ будут пешеходные переходы?

Виталий Харькин.

Виталий Земцов:

- Мы ежегодно наносим на основных улицах 150 тысяч кв.м. механизированной разметки – с помощью машин, и ровно столько же – вручную, это пешеходные переходы. Делаем мы эту разметку краской. По ГОСТу краска держится три месяца. Есть возможность наносить термопластиком, что мы делаем в центре и на основных магистралях. Лежит он получше. Но если мы весь город нанесем термопластиком, то нам на это нужно 600 миллионов. А у нас содержание всех дорог – 600 миллионов рублей. К сожалению, мы пока не Москва, а так очень хочется, чтобы мы сделали все из пластика, один раз, и оно продержалось бы полноценно весь год, все бы сказали нам «спасибо» и ходили довольные. Нереально пока. Поэтому мы стараемся наносить разметку перед 1 сентября, после летних каникул.

"Волгоград, к сожалению, не Москва", говорит Виталий Земцов. И у каждой школы "вечную" разметку не сделаешь - нет денег.Фото: Екатерина СИМОХИНА

? Вопрос про искусственные неровности. Ни одна неровность нормам не соответствует (даже переустроенные две недели назад на ул. Ростовской). Писал в ГИБДД по этому вопросу два или три года назад. ГИБДД в ответе мне прислали копию предписания в адрес Департамента городского хозяйства по приведению неровностей на ул. Ангарской к нормативу. Три года прошло, никто ничего и не сделал.

Александр Алаторцев.

Виталий Земцов:

- По поводу несоответствия. Есть норматив, согласно которому лежачие полицейские могут быть разные, самые распространенные – два вида. Первый - для скорости 30 км/час: он делается протяженностью 4 метра, высота 7 см. И есть для скорости 40 км/час – протяженностью 6,25 м и высотой 7 см, через него плавнее переезжаешь. Лежачий полицейский на улице Ростовской был сделан не в рамках какой-то программы, а по просьбе директоров двух школ, которые рядом находятся. Они просили сделать такой переход, который максимально обезопасит детей. Они сделаны не по этим нормативам, они сделаны такими буграми, чтобы водители в обязательном порядке снизили скорость. Да, мы пошли не по нормативу, мы преследовали совершенно другие цели.

Ответ ГИБДД:

- По фактам нарушений в оборудовании искусственных неровностей, в соответствии с компетенцией службы ГИБДД и действующим законодательством, принят полный комплекс мер: составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для устранения недостатков и введения временных ограничений выданы предписания, в случае невыполнения предписаний составлены протоколы на основании ч. 27 и ч.28 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

КАК ПОМЕНЯТЬ НЕУДОБНУЮ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

?На всю улицу Минина в Кировском районе всего один пешеходный переход. Находится он внизу, ближе к Волге, а наверху, где чаще всего переходят люди от Авангарда к ближайшим домам, «зебры» нет. Переходят, надеясь на благоразумие и аккуратность водителей. Можно ли там сделать зебру? Можно ли сделать дополнительную секцию светофора «поворот направо» на пересечении улиц 64-й Армии и Минина?

Артем Афанасьев.

Виталий Земцов:

- Пешеходный переход сделаем. Здесь появилась новая общественная территория – парк, появился трафик, со всех близлежащих домов будут люди идти, надо предусмотреть пешеходный переход и на улице Минина, и на улице Зины Маресьевой аналогичная ситуация. За зиму разработаем проект организации дорожного движения. Что касается стрелки направо – да, теоретически это возможно, если сразу за поворотом нет пешеходного перехода. Опять же, если мы в этом месте сделаем «зебру», тогда сделать стрелку направо будет невозможно. Посмотрим, что можно предпринять.

?Возможно ли расширить улицу Санаторную на выезде с нее на 2-ю Продольную?

Артем Афанасьев.

Виталий Земцов:

- Да, вопрос давно поднимался, мы думаем, как это дело сделать. В том месте, где можно сделать дополнительную полосу, проходит теплотрасса, и мы решаем, как эту теплотрассу обойти, потому что любое прохождение дороги над коммуникациями, предполагает реконструкцию коммуникаций, вынос из-под тела дороги. Подчас вынос коммуникаций стоит дороже, чем вся дорога. Администрация рассматривает варианты расширения дороги на данном участке, у нас даже есть такое поручение мэра Виталия Лихачева. Мы что-нибудь придумаем обязательно.

? Прошу обратить внимание на правила проезда крестообразного перекрёстка на пересечении проспекта Героев Сталинграда с ул. Пролетарской в районе РЦ «Гиппопо» и ТЦ «Привоз». Суть в том, что при подъезде к перекрёстку от Судоверфи при левом повороте в сторону ТЦ «Привоз» при разрешающем сигнале светофора выполнить поворот в указанном направлении практически невозможно из-за плотности потока движения транспорта. В результате, выехав на перекрёсток при разрешающем сигнале светофора, водитель вынужден пропустить весь поток движущихся автомобилей, а при смене сигнала светофора водитель не успевает совершить манёвр, то есть покинуть перекрёсток. Это приводит к очень частым ДТП на данном перекрёстке. Просьба рассмотреть возможность изменения режима светофора с разрешением выполнения разворота налево на стрелке при разрешающем сигнале светофора движения в прямом направлении.

Светлана Каверина.

Ответ ГИБДД:

- В департамент городского хозяйства направлялась соответствующая информация и предложения по совершенствованию организации дорожного движения, в настоящее время прорабатывается вопрос изменения режима работы светофора.

Виталий Земцов:

- Придется менять фазу, то есть нам нужно тормозить встречный поток. Можно подумать. Примеры такие есть. У меня в памяти – Дегтярева. Когда едешь со стороны Спартановки, поток тормозится, а транспорт, который идет из центра, он некоторое время еще движется, и поворачивает налево. На 39-й Гвардейской у нас тоже таким образом организовано движение. Надо посмотреть этот участок, я уже дал поручение. Если есть возможность, то почему бы и нет.

?Почему не открывают ельшанские переезды? Прошел уже год. Кто кроме РЖД решает этот вопрос?

Владимир Иванов.

Виталий Земцов:

Это вопрос к РЖД. Они до сих пор проводят там какие-то свои ремонтные мероприятия, не могу сказать какие. Сейчас эта проблема не так остра, потому что тоннель открыт и работает.

?Когда на ул. Электролесовской появятся тротуары?

Павел Двухвацкий.

Виталий Земцов:

- Тротуаров там нет, но там, я считаю, они и не нужны. Дома отнесены далеко вправо. Не знаю, кто вдоль Электролесовской ходит: те, кто едет на работу, вышли на остановке «Завод Петрова» и перешли дорогу. Пока мы не видим необходимости в строительстве тротуаров.

ПОЧЕМУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕ ЗАНИЖАЮТ БОРДЮРЫ

? Когда уже возьмут за обязаловку при ремонте и строительстве новых дорог делать спуски в ноль с дорогой? Когда уже в центре города сделают занижение бордюров?

Антон Зубов.

Виталий Земцов:

- Еще год назад существовал норматив, по которому высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью должна быть 4 см. Потом, видимо, выпустили новые коляски на электрическом ходу, у которых мощности моторчика не хватает, чтобы на эту высоту заскочить. И вышел новый норматив, согласно которому превышение над проезжей частью должно быть не более 1 сантиметра. Там, где у нас идет ремонт, мы понижаем бордюры в обязательном порядке, и теперь будем делать это по новым нормативам. Это уже в проекте прописано. Что касается центра города, там у нас стоит гранитный бордюрный камень. Распилить этот гранит невозможно. Все видят его верхушку. А под землей у него подушка, которая может достигать одного метра шириной и в глубину уходить на полметра. И, когда его пытаешься достать, вскрываешь такой огромный пласт асфальта, что потом восстановить это все очень сложно. Менять гранитный бордюр на обычный тоже бы не хотелось. Гранит служит 60 лет и мне кажется, он еще столько прослужит. А бетонный - максимум 5 лет, и рассыплется. Наверно, в тех местах, где мы не сможем сделать полноценное понижение бордюров, будем оборудовать съезды из асфальтобетона.

? Пока в городе нет сети связанных веломаршрутов, нет велополос, может, стоит задуматься о нанесении допразметки на пешеходных переходах для правильного пересечения на велосипеде?

Антон Зубов.

Виталий Земцов:

- Не знаю, о чем речь, дело в том, что пересечение проезжей части велосипедистом осуществляется одним единственным способом: слез с велосипеда, пересек проезжую часть пешком рядом с велосипедом, сел на велосипед, поехал. Там, где он едет на велосипеде по велополосе, например, по проспекту Ленина, он соблюдает все правила, предусмотренные для автомобильного транспорта.

?Кто допускает нерегулируемые пешеходные переходы через 4-х полосные (и даже шире) дороги?

Александр Рыльников.

Ответ ГИБДД:

Нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного движения в Российской Федерации не содержат запрета на устройство нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных дорогах. В то же время, учитывая, что организовать безопасный переход в таких условиях практически невозможно, в настоящее время проводятся мероприятия по установке на таких переходах светофорных объектов, светофоров типа Т.7, дорожных знаков «Пешеходный переход» со светодиодной индикацией и др.

Виталий Земцов:

Это пережитки прошлого. Сейчас мы стараемся все эти места обезопасить пешеходными переходами со светофорным регулированием.

ПОЧЕМУ РЕМОНТ ДОРОГ РАСТЯГИВАЕТСЯ НА МЕСЯЦЫ

?Почему ремонт дороги, когда он случается, растягивается на месяцы? Пример - в прошлом году улица Академическая. Начались работы в апреле, закончились в сентябре, при этом большую часть времени ничего не происходило, т.е. срезали асфальт и уехали, положили 1й слой и пропали, а все это время приходилось прыгать через разные уровни асфальта, наскакивать на выступающие колодцы.

Александр Рыльников.

Виталий Земцов:

- Да, случается такое. Здесь, к сожалению, виноваты и нерадивые подрядчики, и объективные обстоятельства. Были у нас в том году подрядчики, с которыми мы расторгали контракты. Это ростовчане, которые выходили на объект, фрезеровали покрытие, выставляли люки, и пока автомобилисты долбились об эти люки, подрядчики уходили на другие неволгоградские объекты. На наши просьбы прийти доделать начатое не реагировали. За что были наказаны расторжением контракта. Но, к сожалению, наказав их, мы наказываем и себя. Мы с ними расторгли контракт в июле, и еще полтора месяца отыгрывали новые аукционы. Пока подрядную организацию отобрали, контракт заключили, он материалы приобрел, в сентябре только вышел на объект. Однако все работы завершил в указанный срок.