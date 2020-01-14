Куда пойти в Волгограде: Крещение, французское кино и святочные гадания

В воскресенье, 19 января 2020, православные волгоградцы отпразднуют Крещение или Богоявление Господне. На святочной неделе музеи предлагают погадать в старинных подвалах при свечах и вспомнить народные обряды. Любителей французского кино приглашают на фестиваль. Куда еще сходить и что посмотреть в середине января 2020 в Волгограде, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

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ГДЕ ОКУНУТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ

На Крещение мэрии Волгограда и Волжского подготовит купели с теплыми палатками для переодевания и удобным сходом в воду, где будут дежурить спасатели и медики, а также дружинники и полицейские. На Центральной набережной 19 января в 14.00 митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит водосвятный молебен Великим чином. После верующие смогут набрать воды и окунуться в иордань. Также в Крещенский сочельник 18 января в 9.00 митрополит отслужит божественную Литургию и освятит воду в монастыре в Дубовке, а в 17.00 - Всенощное Бдение в храме Богоявления на улице Ярославской, 5. В день Богоявления 19 января в 9.00 Феодор также проведет Литургию и освящение воды в Казанском кафедральном соборе.

Водосвятный молебен пройдет на Центральной набережной.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО

На этой неделе волгоградцев ждут специальные бесплатные показы всемирного онлайн фестиваля MyFrenchFilmFestival.com, который познакомит зрителя с молодым поколением французских кинематографистов. В театральном зале корпуса ВГИИК за три дня любителям французского кино покажут 12 фильмов, в том числе шесть короткометражек. Все они будут идти на французском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

ВГИИК, корпус 2, ул. Ковровская, 4, театральный зал.

17 января в 19.00 – «Жизненная необходимость», 2019, комедия, 16+

18 января в 14.00 – «Джессика», 2018, боевик, 18+

18 января в 16.00 – «Побег из Ракки», 2019, драма, 18+

18 января в 18.00 – «Хищники»/Les fauves, 2018, триллер, 16+

19 января в 14.00 - Короткий метр, 12+

19 января в 16.00 – «На краю света», 2018, драма, 18+

19 января в 18.00 – «Пока не поздно», 2018, триллер, 16+

"Завтра и всегда". Кадр из фильма

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Красноармейском районе 16 января пройдет традиционный гала-концерт творческого конкурса «Рождественские встречи». Зрителям представят лучшие номера в номинациях: вокал, хореография, художественное слово и литературно-музыкальная композиция. Посетит Рождественский фестиваль и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

ДК «Царицын», ул. 40 лет ВЛКСМ, 31. 16 января в 14.00. Вход свободный.

ПОЖАРНУЮ КАЛАНЧУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Подняться на смотровую площадку каланчи первой пожарной теперь могут и волгоградцы, и туристы. В старинном здании завершили ремонт этой части помещений и теперь каждый может полюбоваться видами центра города с высоты восьмого этажа, куда ведут 207 ступеней. Правда, билетов на каланчу отдельно пока не продают. Попасть туда можно с пешеходной экскурсией «Дух царицынских улиц» и только тем, кто старше 12 лет. Обязательна предварительная запись.

Краеведческий музей. Т. (8442) 38-84-39. Билеты: 250 руб. 12+

450-ЛЕТИЕ СЛУЖЕНИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Официальная история Донского казачьего войска начинается с грамоты Ивана IV, который обратился к казакам с призывом на службу. С тех пор минуло 450 лет. Праздничные мероприятия пройдут 16 января по всей области. Центром торжеств станет Волгоград.

В 8.00 начнется литургия в храме Иоанна Предтечи на Центральной набережной, после волгоградцы возложат цветы к памятнику российскому казачеству на аллее.

В 10.30 в казачьем театре откроется выставка картин художника Александра Трубихова. Также в фойе покажут холодное оружие и раритеты донского казачества из фондов областного краеведческого музея. А после в казачьем театре пройдет концерт. На сцену выйдут ансамбль «Казачья воля», «Покров», «Станичники» и детско-юношеский коллектив «Ягодка».

Уникальную песню периода правления царя Ивана Грозного исполнит фольклорный ансамбль «Станица». Фото: облкомкультуры

«ТАЙНЫ СВЯТЫХ ВЕЧЕРОВ»

В Крещенский сочельник музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает самых смелых волгоградцев на интерактивную программу «Тайны святых вечеров». Участников ждут таинственные гадания и предсказания при свечах в старинных сарептских подвалах. Также гостям расскажут о традициях и обрядах разных стран. Предварительная запись.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т. (8442) 67-33-02.

18 января в 16.00 - «Тайны святых вечеров». Билеты: 300 руб. 18+

18 января в 11.00 - детский час. Интерактивная программа «Волшебные краски». Билеты: 150 руб. 3+

18 и 19 января в 12.00, 14.00, 16.00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику. Билеты: 300/ 200 руб. 0+

ГОРДЕЕВ ДЕНЬ

Клуб народной куклы «Крупеничка» приглашает ребят от 7 до 14 лет отметить Гордеев день. В давние времена крестьяне верили, что в этот день нужно просить домового присмотреть за скотиной, а коров кормили овсянкой на молоке. Гости узнают, что еще было принято делать в этот день и чего делать категорически нельзя.

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т.: (8442) 38-59-15, 24-16-79 (касса).

15 января в 11.30 и 15.00. Билеты: 250 руб., для группы от 5 человек – 150. 7+

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Магия мрачного Петербурга вновь на оперной сцене. Царицынская опера приглашает на премьеру Чайковского «Пиковая дама». Зрителей ждет драма с элементами детектива, мистики и любовного романа от режиссера Грига Скоморовски.

- Преломленная эпоха, стильные костюмы, сдержанная цветовая гамма, неожиданная пластика в движениях. И конечно же - город Санкт-Петербург и музыка Чайковского, - рассказывает о спектакле режиссер.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

19 января в 17.00. Билеты: 250 – 1500 руб. 12+

"Пиковая дама" в Царицынской опере. Фото: Царицынская опера.

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Волгоградский академический симфонический оркестр и солистка Александра Деева (сопрано) представят детям и их родителям знакомые сюжеты в симфоническом исполнении. В программе прозвучат волшебные произведения Сергея Прокофьева - поэма «Гадкий утенок» и две сюиты из балета «Золушка».

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

17 января в 13.00. Билеты: 150 – 200 руб.