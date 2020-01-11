2020-01-11T18:31:24+03:00
Общество

В Волгограде ищут кондуктора автобуса, которая высадила школьника и забрала проездной

Юлия Данильченко
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Кондуктор отобрала у школьника проездной и выгнала из автобуса.Кондуктор отобрала у школьника проездной и выгнала из автобуса.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Родители 15-летнего школьника из Волгограда возмущены: их ребенка выгнали из автобуса №21, вынудив идти домой по холоду пешком, но и это не все – у подростка отобрали проездной. Сделал это кондуктор общественного транспорта. Как выяснилось, женщина потребовала у школьника справку, подтверждающую, что он посещает учебное заведение. А он ее случайно забыл дома. Кондуктор оказалась сурова и несмотря на минусовую температуру попросила ребенка выйти из салона.

Эта история могла бы закончиться, если бы кондуктор вернула проездной, когда родители пришли за ним. Но найти женщину не удалось, а в ВПАТП №7 развели руками. Тогда к делу подключились члены общественной палаты.

- Если такая ситуация, как описывает ее мама 15-летнего юноши, действительно произошла, не совсем понятно, о чем думала кондуктор, никто не отменял общечеловеческие нормы. К счастью, в этой истории все закончилось хорошо, - прокомментировала член общественной палаты города Светлана Миронова.

При этом мама школьника писать жалобу не стала, но общественники все равно подключились к ситуации.

- Даже в отсутствии формального повода, все равно необходимо проведение проверки всех обстоятельств. Молодой человек самостоятельно посещал торгово-развлекательный центр, вполне возможно, что в свои 15 лет он выглядит как студент вуза, и поэтому кондуктор попросила его показать справку из школы. Федеральное законодательство предусматривает ряд ситуаций, в которых возможно изъятие проездного билета с составлением соответствующего акта. Но, по словам руководства департамента, такие полномочия должностной инструкцией кондуктора не предусмотрены, - говорит Миронова.

Более того, сам школьник не помнит, как выглядит кондуктор, на каком именно автобусе он ехал и точное время, поэтому для установления личности привлекли департамент городского хозяйства мэрии, которые поднимут записи видеокамер на остановках, а также график движения автобусов по системе ГЛОНАСС.

- Профильные службы администрации совместно с руководством автотранспортного предприятия разбираются в ситуации. В настоящее время идет изучение записей видеокамер в том промежутке времени, когда молодой человек мог совершить поездку, идет опрос водителей и кондукторов, работавших в тот день на линии. В случае подтверждения неправомерных действий со стороны работников ПАТП, к ним будут применены соответствующие меры взыскания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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