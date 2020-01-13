Сделано в России: волгоградка ищет суррогатных мам для китайских родителей

«Приглашаю к сотрудничеству девушек от 20 до 35 лет, имеющих собственного ребенка, стать суррогатной мамой и помочь бездетным парам, мечтающим о своем собственном ребеночке, выносить их мечту. Договор и юридическое сопровождение гарантирую. Условия: 1 миллион рублей за ребенка, 30 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всей беременности».

«Побыть аистом» для китайцев и заработать миллион за ребенка предлагает одно из объявлений Вконтакте. Его автор – 35-летняя волгоградка Нина Дмитрушкова, трижды сурмама, а также мать пятерых детей. А это законно? – спросите вы. Вот так запросто через соцсети искать заказчика и исполнителя – выглядит подозрительно. Одних бы такое точно насторожило, но другие идут и рожают. «Комсомолка» узнала, что об этом думает закон, общественники и самая известная сурмама Волгограда.

«ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА»

Тех, кто не может иметь детей, но очень хочет растить именно свою кровиночку, понять можно: материнство неповторимо. Но в России нет законов, четко регулирующих отношения всех сторон. Отсюда неразбериха: то заказчика не устроит пол, то сурмаму кинут на деньги, или родители переплатят дважды «черной посреднице», а в итоге остаются без долгожданного малыша. Например, автор поста Нина Дмитрушкова в 2015 году вынашивала ребенка по заказу одного московского адвоката, но заказчик отказался от девочки – пол не устроил. И таких историй сотни. Очевидно, что страдают все, ведь суррогатное материнство с каких-то пор стало бесконтрольным и превратилось в выгодную нишу как для честного заработка, так и для аферистов. Подробнее о последнем можно прочитать в расследовании «Комсомолки» про Снижану Токар, обманувшую не одну россиянку.

Вдоволь «поварившись» в этой каше, Нина решила из статуса сурмамы перейти в статус посредницы. Для этого она активно ходит на теле-шоу и завоевывает доверие женщин историей о том, как ее бросил заказчик и теперь она воспитывает 5-летнюю Еву, хотя генетически не является ее мамой.

- Нет у меня ни фирм, ни клиник, со мной просто хотят сотрудничать. Вообще нужно регистрироваться, - признается Нина, - и если у меня все будет получаться, я открою ООО. Но на данный момент меня устраивает и так. После каждой телепередачи мне звонят биологические родители и сурмамы, я всего лишь помогаю им объединиться за определенную плату. За совсем маленькие деньги.

Волгоградка признается – за сведение сторон берет 100 тысяч рублей, если просят сопровождать беременность – такая же доплата. Но это небольшие деньги, в столице берут до двух миллионов. Да и условия у нее, говорит, хорошие: помимо миллиона и ежемесячной тридцатки, «прочие выплаты и компенсации обговариваются, перенос в лучших клиниках Москвы, проживание и роды возможны на вашей территории». Помимо здоровья условие одно: отдать выношенного малыша и навсегда забыть о нем.

«ЗАКАЗЧИКИ ИЗ КИТАЯ»

- В данный момент работаю с Китаем. Клиентов очень много, не хватает суррогатных мам! Я предложила условия, идеальные для сурмам. Деньги закладываются в банковскую ячейку, все риски для женщины минимизируются. Китайцы готовы пойти на эти условия, хотя российские биологические родители не согласны. Я оставила пост и со мной начали пререкаться! Говорят, кто вам вложит деньги в ячейку, кому это надо - терять свои проценты?

Так почему Китай?

- А у них запрещено суррогатное материнство. Поэтому они едут туда, где разрешено, - поясняет Нина. – Цена отличная. По Москве за одного ребенка предлагают 1,1 миллион рублей. По Волгограду от 600-800 тысяч рублей. Я считаю, у китайцев хорошее предложение.

И не только Поднебесная, дело Нины Дмитрушковой охватывает всю Россию, а также Белоруссию и Украину. Трудностей с переездом родившегося на территории РФ малыша, уверяет, нет.

- Оформление ребенка идет в России. Якобы китайцы родили здесь, им выдается свидетельство о рождении, с которым они едут в родную страну. Все это законно, - утверждает Дмитрушкова.

Если честно, возникает очень много вопросов: как все-таки выглядит это «якобы» технически? Пусть эта схема не противоречит законам, но уж слишком много маневров для действий и ох какие страшные мысли приходят в голову о будущем этих малышей, которые вообще ничем и никем не защищены. Хотя фирмы, честно работающие в интересах родителей и сурмам, существуют, в этом нет сомнений, но всегда остается шанс нарваться на мошенников. Решать, конечно, должен каждый сам за себя.

- Не уверен, что получится так просто перевезти ребенка в другую страну. Сейчас есть запрет на усыновление иностранными гражданами. И схема, которую описывает женщина, в теории может и не прокатить. А вот как в действительности – покажет практика. У нас в стране нет правового регулирования вопроса суррогатного материнства. Именно бизнеса такого не предусмотрено, но он и не запрещен. Вопрос заключается в принятии этого явления обществом и государством, - считает юрист Максим Осипкин.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Непростую ситуацию с суррогатным материнством в России прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева:

- Действующие нормы, которые регулируют возможности суррогатного материнства, мягко говоря, недостаточны. Вопросы этих процедур упомянуты и регулируются законодательно в сфере здравоохранения, тогда как все, что касается детей, регулируется семейным законодательством. А вот семейный кодекс молчит. Законодатель не удосужился принять регуляторы. Это является почвой для того, чтобы люди могли пользоваться потребностью одних получить ребенка и других заработать. Это неправильно. Уполномоченные по правам ребенка поднимают этот вопрос на федеральных площадках. На мой взгляд, эти процедуры должны быть сугубо государственными. Как, например, ЭКО. А для суррогатного материнства сегодня нужен только договор и все. Повторяю: должны быть четкие государственные регуляторы, которые касаются всех сторон участников процесса.

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