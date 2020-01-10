На Мамаевом кургане снесут семь подсобных строений ради красивого вида

На Мамаев курган будет приятно смотреть со всех сторон. Мемориальный комплекс планируют избавить от семи подсобных строений, в числе которых гараж, склады, навес и нежилое строение. Может, их снесли бы и раньше, но так как находятся они на особо охраняемой территории, нужна была специальная экспертиза. И ее сделали по заказу АНО «Центр экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей». Специалист оценил ценность построек. Как оказалось, она минимальна.

- Утилитарные сооружения, возведённые из разнородных строительных материалов.В их фасадном построении отсутствуют приёмы архитектурной композиции и архитектурно-художественные элементы. Признаки объектов культурного наследия у всех сооружений отсутствуют, - делает выводы эксперт.

К тому же, состояние у построек уже ветхое, местами аварийно.

Сам телецентр убирать не будут. Во-первых, его построили еще до того, как включили Мамаев курган в список исторических памятников. Его вид учитывали при возведении комплекса. Во-вторых, деятельность телецентра не может быть остановлена – нерационально.

Как считают специалисты, исчезновение построек сделает Мамаев курган еще краше. Тем более, на западном склоне планируется обустроить парк, причем с тематическими зонами, чтобы волгоградцы и гости города смогли отдохнуть здесь с пользой для ума и тела. А склады это пространство точно не украсят.