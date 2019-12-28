Иномарка вылетела на остановку с людьми в Волжском

Страшной трагедией могло стать ДТП, которое произошло субботним днем 28 декабря в городе Волжском Волгоградской области. Иномарка на скорости вылетела на заполненную людьми остановку общественного транспорта на улице Карбышева. Автомобиль BMW вдребезги разрушил остановочный павильон и лишь чудом не задел никого из находившихся там волжан. А водитель с места ДТП сбежал, бросив в машине раненого пассажира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/752292" frameborder="0"></iframe> Иномарка протаранила остановку с людьми в Волжском.

Случившееся попало в объектив видеокамер. На видео видно, что иномарка на большой скорости несется по улице, напротив остановки резко изменяет направление и влетает в остановочный павильон. Люди бросаются врассыпную - им всем удается спастись. Затем все окружают разбитый автомобиль, а водитель открывает дверь и убегает с места происшествия. Но его лицо при этом тоже оказывается в поле зрения камер.

Предположительно, за рулем машины был этот мужчина. Скрин видеоФото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Личность водителя устанавливается. Подробности произошедшего выясняются, - рассказал «КП-Волгоград» представитель ГУ МВД России по региону Антон Корнаухов.Н

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются.