Сходили на елку: волгоградца убили в новогоднюю ночь, его сын чудом выжил

Страшным несчастьем обернулась новогодняя ночь для одной из волгоградских семей. 40-летний мужчина с сыном решили отправиться на праздничные гулянья на площадь в поселке Гумрак Волгограда. Но домой уже не вернулись. На них набросились двое с ножом. В результате потасовки отец скончался от большой потери крови, а его 21-летнего сына лишь чудом сумели вытянуть с того света врачи. Подозреваемые, 25-летний волгоградец и его 44-летний отец, задержаны.

Следователи уже успели выяснить, что в новогоднюю ночь 44-летний житель Гумрака и его 25-летний сын отправились отмечать праздник на елку на площади у ДК. Среди подвыпивших местных жителей возник конфликт. Кто-то ударил старшего из мужчин кулаком в лицо.

- Решив отомстить обидчику, мужчина вернулся домой, вооружился ножом и вместе с сыном отправился обратно к елке, - рассказал «КП-Волгоград» следователь СО по Дзержинскому району СУ СКР по региону Юрий Сафонов.

По пути, в одном из дворов, семейство встретило еще одного мужчину с сыном. На них-то и решили выместить свою злость. 21 парня и его отца буквально исполосовали ножом. Множество колото-резаных ран сделали свое дело. Старший погиб от потери крови, младшего удалось спасти. Благо, врачи подоспели вовремя и отвезли его в больницу.

Как сообщили в региональном главке МВД России, подозреваемых в убийстве задержали в ходе спецоперации в квартире на улице Хиросимы оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии.

Как признались мужчины во время допроса, окровавленный нож они сразу же выбросили где-то в Гумраке. Как и мобильник, с которого вызвали такси до центра Волгограда - там они решили спрятаться у родственников. Сейчас следователи разыскивают важные улики. Тех, кто обнаружил нож и телефон, просят позвонить по телефонам: (8442) 54-08-61 или 8-906-172-77-11.

По факту убийства 40-летнего волгоградца и покушения на убийство его 21-летнего сына возбуждено уголовное дело. Подозреваемых уже заключили под стражу. Свою вину признал лишь один из них. Расследование продолжается.