2020-01-03T19:16:08+03:00
Происшествия

Сходили на елку: волгоградца убили в новогоднюю ночь, его сын чудом выжил

Следователи разыскивают выброшенные в поселке Гумрак улики - окровавленный нож и сотовый телефон
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Страшным несчастьем обернулась новогодняя ночь для одной из волгоградских семей. 40-летний мужчина с сыном решили отправиться на праздничные гулянья на площадь в поселке Гумрак Волгограда. Но домой уже не вернулись. На них набросились двое с ножом. В результате потасовки отец скончался от большой потери крови, а его 21-летнего сына лишь чудом сумели вытянуть с того света врачи. Подозреваемые, 25-летний волгоградец и его 44-летний отец, задержаны.

Следователи уже успели выяснить, что в новогоднюю ночь 44-летний житель Гумрака и его 25-летний сын отправились отмечать праздник на елку на площади у ДК. Среди подвыпивших местных жителей возник конфликт. Кто-то ударил старшего из мужчин кулаком в лицо.

- Решив отомстить обидчику, мужчина вернулся домой, вооружился ножом и вместе с сыном отправился обратно к елке, - рассказал «КП-Волгоград» следователь СО по Дзержинскому району СУ СКР по региону Юрий Сафонов.

По пути, в одном из дворов, семейство встретило еще одного мужчину с сыном. На них-то и решили выместить свою злость. 21 парня и его отца буквально исполосовали ножом. Множество колото-резаных ран сделали свое дело. Старший погиб от потери крови, младшего удалось спасти. Благо, врачи подоспели вовремя и отвезли его в больницу.

Как сообщили в региональном главке МВД России, подозреваемых в убийстве задержали в ходе спецоперации в квартире на улице Хиросимы оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии.

Как признались мужчины во время допроса, окровавленный нож они сразу же выбросили где-то в Гумраке. Как и мобильник, с которого вызвали такси до центра Волгограда - там они решили спрятаться у родственников. Сейчас следователи разыскивают важные улики. Тех, кто обнаружил нож и телефон, просят позвонить по телефонам: (8442) 54-08-61 или 8-906-172-77-11.

По факту убийства 40-летнего волгоградца и покушения на убийство его 21-летнего сына возбуждено уголовное дело. Подозреваемых уже заключили под стражу. Свою вину признал лишь один из них. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Волгограда сгорело новогоднее украшение
Волгоградский планетарий ждет масштабная реконструкция
Волгоградский зимний велопарад пройдет 12 января
В 2020 году газ проведут в семь поселков Волгоградской области
3 января 2020 в Волгограде: клоун-пати и печка-пати
Число жертв на пожаре в Астрахани выросло до трех
Женщина-водитель устроила ДТП под Волгоградом
В Волгограде пассажиры автобуса избили водителя
Полторы тысячи в день: волгоградцы по часу стоят в очереди на единственный каток в пойме Царицы
В Волгограде четырехлетнему малышу разорвало руку хлопушкой
55 машин и 148 человек тушили крупный пожар в жилом доме Астрахани
Андрей Бочаров поблагодарил сотрудников Чапурниковского поста за защиту жителей от «элементов»
Русских не победить: волгоградцы обсуждают горожан, которые искупались в Волге утром 1 января
Достать ножи: три семейные пары весело встретили Новый Год, устроив поножовщину
Под Волгоградом лишенный прав водитель угробил пассажирку в ДТП
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть мужа с женой
В первый день нового года губернатор навестил детей в больнице и поздоровался с Дедом Морозом
Волгоградцы проведут новогодние каникулы без снега, но с солнышком
В Волжском пьяные зрители устроили драку с Дедом Морозом
Восемь волгоградцев отравились угарным газом 31 декабря
Полторы тысячи полицейских и пятьдесят военных патрулей следят за порядком в Волгоградской области
Три машины оказались в кювете накануне Нового года
10 тысяч волгоградцев встретили Новый год под главной елочкой Волгограда
Маленьких волгоградцев приглашают в новогоднюю сказку в пойму реки Царицы
За час нового года водитель автобуса устроил аварию в центре Волгограда