Целился в лицо и шею: волгоградец изрезал ножом таксистку

В ночь со 2 на 3 января в Волгограде жестоко изрезали ножом женщину-водителя Яндекс такси. 35-летняя Елена за рулем Datsun приехала на вызов около одиннадцати ночи. Взяла пассажиров - парня и девушку, позже к ним присоединился еще один мужчина. Пассажиры покатались по ломбардам и скупкам. Пара вышла раньше. А когда прибыли на конечную точку на Ангарском, оставшийся в такси мужчина не захотел платить и достал нож. «Целился в лицо и шею. Изрезана очень», - рассказывают коллеги таксисты. Вся машина внутри оказалась забрызгана кровью, которая хлестала из ран. Елене повезло, что ее спасла проходившая мимо компания. Каким-то чудом ей удалось открыть дверь автомобиля и позвать на помощь.

Нападавший исполосовал ножом лицо и шею женщины. Фото: Мария Кузьмина

Нападавшего задержали по «горячим следам» полицейские. Им оказался 39-летний ранее трижды судимый волгоградец.

- Находясь в машине, он из хулиганских побуждений нанес колото-резаные раны в область лица 35-летней женщине-водителю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал «КП-Волгоград» официальный представитель ГУ МВД России по региону Антон Корнаухов.

Изрезанная ножом женщина осталась жива. Сейчас она находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Елена – многодетная мать. В такси она подрабатывала, чтобы обеспечить детей всем необходимым.

- Сын сказал: сегодня же достану тебе шокер, - делится пострадавшая.