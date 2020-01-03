2020-01-03T09:43:10+03:00
Происшествия

В Волгограде экстренно посадили самолет «Баку – Москва» из-за болезни пассажира

Мужчине стало плохо на борту
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пассажира сняли с рейса.Пассажира сняли с рейса.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В 7.44 утра 3 января самолет Boeing 737-800, следовавший из Баку в московский аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Волгограда. Экипаж рейса №1853 авиакомпании «Аэрофлот» запросил экстренную посадку из-за пассажира, которому внезапно стало плохо на борту. Мужчина потерял сознание во время полета.

- Пассажира с рейса сняли и на карете «скорой помощи» отвезли в больницу. Уже в 8.55 по местному времени (Мск+ 1 час) самолет с 85-ю пассажирами на борту вылетел в пункт назначения, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Пассажира доставили в больницу скорой помощи №25 Волгограда, где ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

По расписанию рейс №1853 должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево в 8.10 по Москве. Задержка в пути составила 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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