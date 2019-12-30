2019-12-30T21:19:49+03:00
Происшествия

В Астрахани в кафе рухнул пол: посетители провалились в подвал

Четырех человек увезли в больницу с травмами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В кафе на момент ЧП было 14 человек, четверо получили травмы.В кафе на момент ЧП было 14 человек, четверо получили травмы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Астрахани поминки чуть не обернулись еще одной трагедией. Родственники пришли в кафе, чтобы почтить усопшего и только сели за столы, как под ними затрещал пол. Не просто доски заскрипели, а перекрытие рухнуло. Вместе с ним упали в подвал и все, кто находился в тот момент в зале на первом этаже здания.

Случилось это примерно в четыре часа дня 30 декабря в кафе под названием «Мечта». Расположено оно на улице Оленегорская, 10 в Трусовском районе Астрахани.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, в момент ЧП в кафе находилось 14 человек, в том числе один ребенок. Обрушился пол на площади примерно десять квадратных метров. Благо высота провала оказалась небольшой - чуть более метра, поэтому обошлось без жертв, все остались живы. Но четыре человека все же увезли из кафе в больницу - они получили различные травмы при падении.

- Состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести. С травмами людей госпитализировали в горбольницу №1, - уточняют в ведомстве.

Остальные посетители кафе отделались испугом. Правда, таким, что эти предновогодние поминки они запомнят навсегда.

- Cейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Центра медицины катастроф и городского аварийно-спасательного центра, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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