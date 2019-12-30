Регоператор по ТКО Волгоградской области продолжит оптимизировать качество услуги в 2020 году

За 2019 год региональный оператор провел эффективную работу по обеспечению качественного оказания услуги по обращению с ТКО. В настоящее время региональным оператором предоставляются услуги по сбору и вывозу ТКО на всей территории Волгоградской области.

Регоператор взял курс на обеспечение тарного способа вывоза отходов по всей территории области. В зоне деятельности регионального оператора находится 348 единиц современной техники с высоким коэффициентом уплотнения, что позволяет обеспечить сбор и вывоз большего количества отходов за один рейс. Всего в регионе установлено около 30 тысяч новых евроконтейнеров.

Все потоки отходов регулируются территориальной схемой и направляются на объекты обращения с отходами. Ежемесячно региональный оператор отправляет на обработку более 50 тысяч тонн отходов. С помощью системы ГЛОНАСС осуществляется ежедневный контроль за движением спецтехники в целях качественного оказания услуги по обращению с ТКО.

ООО «Управление отходами» проводит работу по экологическому просвещению с населением. На экологической площадке Ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» юные волгоградцы приняли участие в создании социального ролика о необходимости поддержания чистоты на берегах рек и улицах города. На молодежном фестивале «Берег-2019» коммунальщики вместе с волонтерами приняли участие в экологическом перформансе «Крик реки». Помимо этого, региональный оператор активно участвует в сборе отходов в рамках «Чистых Игр», а также принял участие в экологическом марафоне «Чистый Дон». Организатором акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках ФЦП «Вода России».

Региональный оператор также проводит семинары с жилищными инспекторами в рамках мероприятий, организованных АНО ДПО «Международной академии профессионального образования». На Волгоградском региональном этапе конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia региональный оператор рассказал собравшимся, как применение современных технологий в процессе работы создает рабочие места для молодых специалистов.

В 2020 году региональный оператор продолжит оптимизировать качество услуги по обращению с отходами. В планах ликвидация несанкционированных свалок, приобретение новой высокоэффективной техники и полная замена металлических контейнеров на современные пластиковые евроконтейнеры.

Напомним, по результатам конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО на территории региона между ООО «Управление отходами-Волгоград» и Комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. Сегодня ООО «Управление отходами - Волгоград» - это крупное предприятие, обеспечивающее более 700 рабочих мест в сфере оказания коммунальных услуг.