АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-189024), назначенного на 16.01.2020г.:

Лот 1: Нежилое помещение, кадастровый номер 34:34:020064:6583, общая площадь: 235,5 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, дом 36, строение 2.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

22 200 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 14 800 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 22 200 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 740 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 480 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №2 (РАД-191351), назначенного на 29.01.2020г.:

Лот 2: ВСТРОЕННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ ДЕСЯТИЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЖИЛОГО ДОМА, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 19 КОМНАТ, общей площадью 220,2 кв.м, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ. ПАРХОМЕНКО, ДОМ 43, кадастровый номер 34:34:040014:2271.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

43 996 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 29 331 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 43 996 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 466 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 933 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1, назначенного на 30.12.2019г.:

Лот 1: Часть двухэтажного нежилого кирпичного здания, кадастровый номер 34:39:000038:605, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Заводская, д. 94а. В аренду передается часть здания площадью 372,98 кв.м., а именно:

- нежилое помещение на первом этаже площадью 120,38 кв.м.;

- нежилое помещение на втором этаже площадью 252,6 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

37 868 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

18 934 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 37 868 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 893 руб. 40 коп

Шаг аукциона на понижение – 3 786 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.