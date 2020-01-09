2020-01-09T09:45:37+03:00
Общество

«Восьмидесятник», «Гатчинский бес», «Тяжёлый случай»

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Фото: Григорий Литвинов.Фото: Григорий Литвинов.
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Более трёхсот пьес из 17 стран мира поступило на II международный конкурс драматургов на лучшую современную пьесу года «Автора - на сцену!», организованный Национальной ассоциацией драматургов и компанией «Театральный агент». Жюри возглавил известный писатель Юрий Поляков.

Итоги были подведены в минувшем декабре на малой сцене московского театра имени Маяковского. В десятку победителей творческого соревнования вошёл волгоградский автор Александр Домовец. Его пьеса «Восьмидесятник» получила третье по счёту драматургическое «золото» - до этого она побеждала на международных конкурсах «Время драмы, 2018, осень» и «ЛитоДрама-2019».

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Несколько ранее, осенью, московское издание «Вече» выпустило историко-детективный роман Александра «Гатчинский бес». А один из региональных театров сейчас репетирует спектакль по его пьесе-комедии «Тяжёлый случай». Так что ушедший год сложился для волгоградского автора успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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