«Восьмидесятник», «Гатчинский бес», «Тяжёлый случай»

Более трёхсот пьес из 17 стран мира поступило на II международный конкурс драматургов на лучшую современную пьесу года «Автора - на сцену!», организованный Национальной ассоциацией драматургов и компанией «Театральный агент». Жюри возглавил известный писатель Юрий Поляков.

Итоги были подведены в минувшем декабре на малой сцене московского театра имени Маяковского. В десятку победителей творческого соревнования вошёл волгоградский автор Александр Домовец. Его пьеса «Восьмидесятник» получила третье по счёту драматургическое «золото» - до этого она побеждала на международных конкурсах «Время драмы, 2018, осень» и «ЛитоДрама-2019».

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Несколько ранее, осенью, московское издание «Вече» выпустило историко-детективный роман Александра «Гатчинский бес». А один из региональных театров сейчас репетирует спектакль по его пьесе-комедии «Тяжёлый случай». Так что ушедший год сложился для волгоградского автора успешно.