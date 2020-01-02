2020-01-02T12:26:36+03:00
Общество

На снимке Волгограда из космоса снова «отрезали» Красноармейский

Еще один астронавт сравнила Волгоград в свете ночных огней с окаменелым динозавром
Екатерина СИМОХИНА
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Джессика поздравила снимком Волгограда своих подписчиков с Новым Годом. Фото: astro_jessicaДжессика поздравила снимком Волгограда своих подписчиков с Новым Годом. Фото: astro_jessica
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Волгоград часто появляется на снимках из космоса. Только в 2019 году у наших жителей был шанс два раза посмотреть, как наш город видят космонавты. В феврале космонавт Олег Кононенко передал волгоградцам привет, выложив снимок нашего ночного города. Уже тогда многие отметили, что ночная подсветка придает нашему городу очертания динозавра. Так же показалось и женщине-астронавту NASA: 42-летняя Джессика Меир в своем инстаграме поздравила Волгоград с Новым годом, посвятив нам свой последний пост в уходящем году.

Бортинженер экипажа космического корабля «Союз МС-15» Джессика Меир тоже призналась, что наш город в свете ночных огней напоминает ей окаменелого динозавра. Кстати, Волгоград – единственный российский город, которому за последнее время удалось попасть в инстраграм Джессики. В основном, она фотографирует Ближний Восток, иногда – европейские города и страны. В этом году в ее ленте можно увидеть фото ночной Дохи, Абу-Даби, Багдада, Бейрута, Бухареста, Эль-Кувейта, Брюсселя. Кстати, хоть Джессика и родилась в США, ее отец когда-то давно перебрался в Штаты с Ближнего Востока, будучи хирургом, так же немного пожив в Европе. А Россия попала в ее инстаграм благодаря тому, что большую часть 2019 года американка, по ее словам, провела в нашей стране.

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Джессика призналась, что Волгоград напоминает ей динозавра.
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А этот снимок Волгограда сделал космонавт Олег Кононенко. Его в феврале публиковал инстаграм Роскосмоса. Фото: www.instagram.com/roscosmosofficial/

А этот снимок Волгограда сделал космонавт Олег Кононенко. Его в феврале публиковал инстаграм Роскосмоса. Фото: www.instagram.com/roscosmosofficial/

Сейчас Джессика проводит свой космический полет вместе с космонавтом Олегом Скрипочкой. Он начался 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур, вернуться на Землю ученый планирует 1 апреля наступившего 2020 года.

Кстати, на обоих "космических" снимках за прошлый год немного отрезан Красноармейский район, на что иногда обижаются его жители. То ли огней там мало, то ли город настолько длинный, что не умещается на фото целиком. Как выглядит хвост динозавра целиком - пока загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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