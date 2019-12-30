«Точка притяжения», нетворкинги и воркшопы

Об этом и не только – в интервью с ректором Волгоградской государственной академии последипломного образования Светланой Куликовой

Преддверие нового года – повод подвести итоги и наметить планы. О том, каким был уходящий 2019-й для Волгоградской государственной академии последипломного образования – в интервью с ее ректором, доктором педагогических наук, почетным профессором РАО, почетным работником высшего профессионального образования Светланой Куликовой.

- Светлана Вячеславовна, насколько успешным для Академии стал год уходящий, в чем главные его достижения?

- Наверное, самым ярким достижением стала победа волгоградского педагога Ларисы Арачашвили в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». Это главный конкурс, по которому оценивают эффективность системы образования любого региона. Наша Академия тоже внесла свою лепту, поскольку стала ориентироваться больше на горизонтальные формы обучения, на работу с профессионально-педагогическими сообществами. Иными словами, мы подошли ближе к учителю, стали доступнее и проще, при этом стараемся не утрачивать научно-педагогическую составляющую.

Фото:ВГАПО.

А самым значимым, пожалуй, достижением стало полноценное, масштабное включение ВГАПО в реализацию нацпроекта «Образование». Особая роль в нацпроекте уделяется фигуре учителя. Мы принимаем активное участие в реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", направленных на переформатирование системы повышения квалификации, формирование клубного пространства, способствующего профессиональному росту каждого педагога.

Фото:ВГАПО.

Еще одним важным достижением стало участие в конкурсе дополнительных профессиональных программ и включение их в национальный реестр. Из трех представленных нами программ по повышению квалификации педагогов среднего профессионального образования две были размещены на портале. Всего в национальный реестр вошли около 50 программ.

- Занять две позиции из полусотни по всей России – это здорово!

- Да, мы гордимся этим. Это говорит о том, что программы, в рамках которых мы повышаем профессиональное мастерство работников образования, находится в Волгоградской области на достаточно высоком уровне.

Фото:ВГАПО.

Еще одно важное событие уходящего года – новый подход в работе с молодыми педагогами и педагогами-наставниками. С сентября мы работали над реализацией гранта по созданию центра компетенций педагогов «Точка притяжения», который создан на базе академии. В рамках деятельности этого центра объединяются молодые и опытные педагоги-наставники. В рамках гранта мы не только продолжаем инновационную деятельность по обновлению содержания, форм профессионального мастерства, – мы меняем пространство. Центр – это новое современное помещение, брендированное, максимально комфортное и трансформируемое под конкретные задачи. В таком пространстве учителям комфортно учиться, они с удовольствием к нам приходят.

- Наверное, молодым учителям это чрезвычайно интересно... А кто еще, помимо молодых педагогов, является вашими слушателями?

- Основной состав учительского сообщества – опытные педагоги, для них мы и решили создать то самое сообщество наставников. Многие из них, варясь «в собственном соку», в своем классе, творят уникальные вещи, о которых за пределами школы никто не знает! И наша задача – через этот грант, через привлечение зрелых, опытных педагогов в профессиональное сообщество дать возможность другим учителям овладеть этим опытом, этими «фишками». У нас есть прекрасные педагоги, которые активно используют интерактивные средства, информационно-коммуникационные технологии, работают с детьми через социальные сети. У них есть интересные методики, которыми они могут поделиться и с другими коллегами.

Фото:ВГАПО.

- Каждый учитель должен повышать свое профессиональное мастерство, но порой мы наблюдаем формальный подход к этому вопросу. Сегодня времена изменились, никто не хочет (не может позволить себе) тратить время на ненужные компетенции. Кто поможет учителю определить круг нужных интересов – чтобы он понимал, чего он хочет и что ему нужно?

- Центр компетенций «Точка притяжения» занимается не только сбором педагогических практик, но и серьезными мониторинговыми исследованиями. Уже проведен ряд диагностик как среди молодых педагогов, так и среди педагогов-наставников. Выявлены основные образовательные запросы потребности молодых педагогов, возможности педагогов-наставников. Мы учим педагогов-наставников сопровождать молодых учителей в тех направлениях, которые для них актуальны.

- Но как добиться, чтобы подход к повышению ква

Фото:ВГАПО.

лификации со стороны отдельных учителей, директоров не был формальным?

Наша Академия существует именно для того, чтобы дать возможность педагогам повысить свой профессиональный уровень, стать настоящими Мастерами, а не повысить квалификацию формально.

И для этого мы привлекаем к курсам и мероприятиям педагогов-практиков, которые работают в образовательных организациях, тем самым реализуем горизонтальное обучение, когда учитель учит учителя. Образовательные события мы проводим в соответствии сегодняшними запросами: это нетворкинги - установление и расширение профессиональных связей, различные воркшопы-практикумы, митапы (свободные встречи). Безусловно, и семинары и конференции также остаются, но новые формы очень важны в условиях действительности, в которой мы живем.

- Кто же учит таким современным подходам? Откуда берете кадры?

- В последнее время серьезно обновился наш профессорско-преподавательских состав. У нас есть магистры образования, доктора наук и кандидаты наук, но так как в нынешних условиях обучение должно носить практико-ориентированный характер, мы привлекаем педагогов-мастеров. Мы стремимся сделать процесс обучения интересным и полезным для учителя.

- Куда обращаться учителям, которые заинтересовались прочитанным? - Вся информация размещена на сайте http://vgapkro.ru/, можно обратиться в приемную по тел. (8442)60-66-13.

Есть наши группы в соцсетях https://vk.com/pedclubvlg, https://instagram.com/forum34ped, https://www.youtube.com/channel/UC0enxXe4FgLu8plJV9kHJtg?view_as=subscriber. Мы пользуемся всеми современными информационно-коммуникационными средствами, ведь это важно не только для молодых педагогов, но и для учителей любого возраста.

Беседовала Ирина ЕГОРОВА.

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