В Волгограде полицейские вернули маме пятилетнего беглеца

Маленького мальчика на одной из улиц Красноармейского района около 12 часов дня 10 января заметил наряд ППС. Ребенок озирался по сторонам, будто что-то искал. Взрослых поблизости не было. Когда старший лейтенант Иван Цыбулин и лейтенант Сергей Глуходедов подошли к малышу, он рассказал, что не может найти дорогу домой – потерялся. Мама ушла в магазин, а он устал сидеть дома - скучно. Поэтому надел куртку, шапку, ботинки и отправился путешествовать. Но улицы оказались очень одинаковыми, и он забыл, как вернуться обратно.

Полицейские вместе с мальчишкой стали объезжать ближайшие дворы в надежде, что беглец узнает свой дом или его узнают соседи. Ведь адреса он назвать не смог, а из точных данных было только имя мамы Рита. Сам он представился как Саша, что в переводе с детского могло оказаться и Пашей. Но никто ребенка не узнал и сам потеряшка дом не определил. Пришлось везти его в отдел полиции, где его взяли на попечение инспекторы по делам несовершеннолетних.

Малышу предложили пообедать, но Саша отказался: мол, сыт, пил чай с бутербродами. Ребенка уже собирались оформлять для передачи в больницу, а потом в реабилитационный центр, но в дежурную часть прибежала заплаканная женщина. 28-летняя волгоградка рассказала, что пока она ушла на 10 минут, ее непоседливый сын сбежал. Найти его самостоятельно не получилось.

Заявление о пропаже писать не пришлось – сына ей вернули. Правда, теперь маме предстоит писать объяснение, почему ее сын оказался один на улице, где с ним могло произойти все, что угодно.

Кстати, семья на учете в ПДН не состоит и среди неблагополучных не числится. Женщина воспитывает ребенка одна.