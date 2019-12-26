«Россети» обновили электросетевую инфраструктуру в девяти регионах

Насколько значима электроэнергия в нашей жизни? Вопрос риторический. Представим на секунду, что ваш дом остался без света. Как в нем жить?.. Именно поэтому столь высоко внимание бизнеса и властей к модернизации электросетевой инфраструктуры в России. 26 декабря министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти регионах страны.

КАК ГОРОД НА 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

… Ситуационно-аналитический центр в штаб-квартире «Россетей». В формате видеосвязи Александр Новак торжественно вводит в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, были открыты центры управления сетями в Брянской области, республике Марий-Эл и Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Адыгеи и города Астрахань.

О масштабе события говорит тот факт, что в нем приняли участие губернаторы семи регионов, члены правительств, главы горадминистраций и муниципальных образований.

«Сегодняшний пуск целого ряда энергообъектов в разных регионах страны – это важное событие для всей электроэнергетической отрасли России. Это промежуточный итог реализации группой компаний «Россети» в уходящем 2019 году концепции «Цифровая трансформация 2030», которая, напомню, была утверждена ровно год назад, – отметил министр энергетики РФ Александр Новак. - Крайне важно, что в кратчайшие сроки документ был не просто разработан на бумаге, - с первых дней заявленные планы начали активно претворяться в жизнь, в том числе, многие – с опережением графиков. Особо подчеркну, что оборудование, использованное при реконструкции и строительстве, произведено отечественными предприятиями».

В целом «Россети» сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда областей.

«Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы», - сообщил глава «Россетей» Павел Ливинский.

Новые подстанции построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств дает возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн. Энергообъекты обеспечат электроснабжение нефтяных месторождений и прилегающей инфраструктуры, социальные объекты, позволят снять дефицит мощности, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.

НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Россети» проводят активную и системную работу по совершенствованию потребительских сервисов для различных групп клиентов. Новые комфортабельные центры по работе с потребителями будут способствовать увеличению числа прямых обращений, в том числе, за нетарифными услугами.

Компания «Россети Юг» сегодня ввела в работу современный Центр обслуживания потребителей в Астрахани. Новый ЦОП полностью соответствует требованиям стандартов качества обслуживания, принятым Минэнерго РФ. Обслуживание в клиентской зоне осуществляется по принципу одного окна. Центр обслуживания выступает универсальной точкой взаимодействия с сетевой компанией, повышает территориальную доступность для потребителей и направлен на развитие дополнительных розничных услуг – от замены счетчика до техобслуживания электросетевого оборудования, при этом повышая и экономическую эффективность компании. Специалисты ЦОП готовы обрабатывать до 100 заявок в день.

«Мы открываем новый Центр обслуживания потребителей для комфортного взаимодействия, комплексного подхода, развития нетарифных розничных услуг и повышения их территориальной доступности», - уточнил в своем выступлении генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев.

«Современный Центр обслуживания потребителей позволит решить индивидуальные потребности жителей региона за счет широкого спектра возможностей, высокой квалификации персонала и материально-технической базы. Это яркое подтверждение того, что энергетики работают на благо потребителей, создавая для них более комфортные и современные условия жизни», - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в московской студии.