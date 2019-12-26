Можно ли в школах поить детей настоящим молоком от местных фермеров

«Пейте дети молока, будете здоровы», - поется в известной песенке. Вот только с каждым годом этому совету следовать все сложнее. Молоко, которое продают в магазинах, от настоящего, деревенского отличается очень сильно. Как и то, что поставляется в школы и детские сады. От полезных элементов там мало, что осталось. Городу это вполне простительно – закупают то, что дешевле и ближе. Но тот же самый продукт поставляют и в села, где натуральное молоко пасется в километре от школы. Этот вопрос озвучил волгоградский фермер и член ОНФ Андрей Прошаков на встрече с президентом. Мол, закупают у частных хозяйств по 12-20 рублей, а потом везут непонятно что издалека по 65. Непорядок. После того, как фермер озвучил эту проблему, многие задались вопросом, в том числе и наши читатели: неужели можно принести ведро молока в школу прямо с частного подворья? «Комсомолка» разбиралась в этой проблеме.

НА 80% - МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Администрация Волгоградской области дала разъяснение по ситуации в животноводческой отрасли. Молочное производство в регионе развивается, работает несколько молзаводов, один крупный строится.

- Фермеры получают гранты, есть федеральная поддержка семейных ферм, этому вопросу сейчас уделяется большое внимание. Понятно, что есть над чем работать, проблем в этой отрасли еще много, - говорит депутат Волгоградской областной Думы Михаил Струк.

В общем, все идет к тому, что животноводство наконец встанет на ноги и молока хватит на всех. К тому же в образовательные учреждения региона поставляется на 80 процентов местная продукция.

- Ежемесячно порядка 30 тонн только молочной продукции для поставки в социальную сферу закупается на местных предприятиях: маслосыркомбинат «Михайловский», маслосыркомбинат Волжский», ИП глава КФХ Караваев В.В, - комментирует администрация Волгоградской области.

- А я и не говорил, что молоко в школы везут из других регионов, - парирует чиновникам Андрей Прошаков. - Везут из Волгоградской области. Но из-за многочисленных посредников оно поставляется по высокой цене. Да и что там остается от молока? Его разводят, обогащают добавками для длительного хранения. Я бы точно таким своих детей поить не стал. Хочется, чтобы молоко доставляли от местных фермеров. Понятно, что без специальной пастеризации его не примут. Но почему не наладить подобное производство в каждом районе? Почему для людей делают такую низкую закупочную цену, а в итоге бюджет тратит на закупку для образовательных учреждений огромные деньги. Посчитайте: 12 рублей за жирность почти 4 процента, а на выходе 65 рублей за жирность 2 процента. Неплохой навар.

По словам Прошакова, помогла бы потребкооперация или подобные схемы. Например, можно, чтобы фермеры и личные подворья централизованно свозили молоко на завод, где им его пастеризовали и упаковывали в соответствие с СанПИНом. Часть товара бы оставляли в качестве платы за «обработку». И везли все в школы. Всем хорошо. Но подобной схемы пока нет.

- Несколько лет назад глав поселений возили в нашу сельхозакадемию учиться, в том числе на лекциях обсуждали вопрос потребкооперации. Они даже проекты защищали по этой проблеме. Но поучились и забыли. Никто ничего не сделал. На всю область только один фермер снабжает молоком школу в родном селе, - говорит фермер и общественник.

ОДИН ЗА ВСЕХ

Этот фермер Владислав Караваев (он в числе тех, кого перечислили «КП-Волгоград» в администрации). В свое время он купил два десятка коров, нашел спецов, которые трудились в коровниках еще в советское время. Постепенно расширился. Брал кредиты, выигрывал гранты. На последний приобрел оборудование для пастеризации молока. Сейчас он продает молочную продукцию в Волгоград в сеть кулинарий, есть наметки на контракт с крупным гипермаркетом.

- Я пытался выйти на аутсорсинговую компанию, которая готовит еду в городских школах, но там мне сказали, что цена высокая. Хотят ниже. Я не стал настаивать. Производство молока - это дорого: слишком много затрат, - говорит животновод.

Но школу в родном селе Александровка Владислав молоком обеспечивает.

- Мы этому очень рады. Получаем от Владислава Вячеславовича и молоко и творог, он скоро кисломолочные продукты начнет производить. Литр молока обходится нам в 50 рублей. Не дешево, но зато по качеству отличное, - комментирует «КП-Волгоград» директор Александровской школы Марина Елагина.

Власти предложили Караваеву снабжать молоком и остальные школы в районе.

- Идея хорошая и правильная. Но это значит, мне надо брать отдельного человека на то, чтобы он развозил его по школам, решать проблему с транспортом. Пока это финансово затратно. Но возможно, вопрос решится. Я смог бы обеспечивать молоком и Ольховский район.

То есть (не затрагивая проблемного вопроса низкой закупочной цены) идею с поставкой в школы и сады хорошего молока от местных коровок можно воплотить. Так почему же в других районах не найдется еще пару десятков таких Караваевых?

- Во-первых, нужны большие капиталовложения, - делится своим мнением фермер. - Мне помогла грантами область. Но и грантами надо уметь правильно распоряжаться. Думать на перспективу. А не сорить деньгами. Во-вторых, на фермах некому работать. У меня сейчас нет сотрудников моложе 40 лет. Все, кто трудится, старой закалки. Молодежь отказывается оставаться в селе. Я ездил в вузы, искал себе специалистов. Даже договаривался для них о жилье. Но желающих не нашлось. Потому что разучились трудиться. Проще продавать телефоны в салоне связи, чем вставать в 4-5 утра и идти в коровник. Я сейчас доярок на ферму вожу за 15 километров от села. Потому что ближе найти не могу. В- третьих, нужно желание самих фермеров. Начинать всегда сложно. Просто нужно понимать для чего ты это делаешь. Ведь это здоровье наших детей, подрастающего поколения.